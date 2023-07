La ambiciosa sentencia de Alcaraz tras pasar a semis de Wimbledon: "Soy capaz de..."

Carlos Alcaraz sigue a paso firme en Wimbledon y ya está en semifinales. Este miércoles, el número 1 del mundo ganó de forma contundente ante Holger Rune (6°), un jugador al que conoce muchísimo de su etapa formativa. El triunfo del español llegó en sets corridos, pero reconoció que le costó entrar en ritmo. No obstante, sacó pecho y dejó una fuerte frase de cara al duelo con Daniil Medvedev.

En diálogo con ESPN desde el All England Club, el murciano fue honesto con su rendimiento ante el danés: "Hoy me costó un poquito más demostrar mi buen juego, pero estoy en un gran nivel. Va a ser un partido durísimo ante Daniil, ambos cambiamos nuestro juego a mejor en los últimos años", explicó el joven de 20 años, en referencia al cruce con el ruso en el mismo Grand Slam, pero de 2021.

Ya en la conferencia de prensa, Alcaraz no se achicó y asumió el mote de candidato, aunque aseguró que no es el mayor favorito: "Todo el mundo sabe que el favorito es [Novak] Djokovic, pero la sensación que tengo es que soy capaz de ganar el torneo, tengo la confianza y el nivel", disparó.

Tercera semifinal de Grand Slam para Carlos Alcaraz, antes de cumplir 21 años. pic.twitter.com/ng7eJUIpOV — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2023

Además, volvió a referirse al mal inicio ante Rune que, afortunadamente para él, pudo superar rápidamente: "He empezado bastante nervioso. Hasta el final del primer set no he sabido como controlar esos nervios esas emociones, he estado luchando internamente conmigo para intentar mejorar. Hasta el final del primer set no lo he conseguido. El grito tras el primer set me ha ayudado a soltarme a cambiar el juego y sobre todo a disfrutar, que es la clave de todo", expresó.

Por último, volvió a mostrarse orgulloso de su nivel: "Esa es la diferencia entre los muy buenos y los buenos, en los momentos en los que está la tensión, ahí es donde uno tiene que sacar el buen juego, la valentía que tiene uno dentro. Nosotros lo intentamos en esos momentos, de 4-4, en un 'tie break', ser valiente, ser fiel a nuestro estilo e ir a por todas", concluyó.

Tras vencer a Rune por 7-6 (3), 6-4 y 6-4, Alcaraz enfrentará a Medvedev, número tres del ranking mundial. La semifinal será en la cancha central de Wimbledon este viernes, aunque todavía tiene horario por definir. Del otro lado del cuadro asoman los dos grandes rivales del español: Djokovic y el italiano Jannik Sinner.