La picante sentencia del Kun Agüero sobre la colecta para Independiente: “Maratea o quien sea junta la guita y después…”

Sergio "Kun" Agüero habló en las últimas horas sobre la política de Independiente y se refirió a la colecta que está realizando Santiago Maratea para recaudar el dinero necesario para saldar las cuentas de la institución. Si bien se alegró por lo que está pasando, fue claro en su pensamiento al respecto, con un palito para los dirigentes que generaron la millonarias deudas.

"Por un lado, estuvo muy bien poder ayudar al club. La gente enseguida empezó a colaborar. Después, yo hablé con (Federico) Mancuello. No voy a contar, pero hemos tomado algunas decisiones para poder hacer algo con el club. Estamos tratando de hacer algo lindo entre ex jugadores de Independiente", expresó en diálogo con ESPN.

Luego, en la misma línea, agregó: "Lo importante es cómo se administra el club. Puede venir Maratea, Messi o yo, pero el tema es la administración del dinero. Si juntamos la plata y después la deuda sigue estando... Con la colecta, nos olvidamos de la deuda. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué no la investigan? ¿Dónde está? Quiero un montón a Independiente, pero la cosa no viene bien desde hace años. Más que juntar el dinero, es una cuestión administrativa. ¿Después, cómo sigue el club?".

"Yo quiero a Independiente, pero hace años que la cosa no viene bien. Hemos aportado con Gaby Milito para el predio. Después dejamos el 15% de pases como casi todos los jugadores. Todo se lo quedó el club. Entonces es una cosa más administrativa que juntar el dinero, porque después cómo sigue el club", continuó el Kun.

Para cerrar, reveló: "Me escribieron dirigentes, pero algunos no me contestaron más. Les dije la verdad: ojalá que puedan ayudar al club, amando al club, pero sin pensar en beneficios propios. Algunos me contaron la situación del club, pero yo lo sé. El que va al club tiene que asumir la responsabilidad. Después vemos los resultados. Pero si el club está bien, los resultados llegan solos".