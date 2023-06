Antes de llegar al Maracaná, el micro de Racing chocó en la autopista

El ómnibus que trasladaba al plantel de Racing Club rumbo al estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde esta noche enfrentará al local Flamengo por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, se vio involucrado en un choque en cadena en plena autopista de acceso a ese lugar con rotura de parabrisas pero sin consecuencias físicas para los pasajeros.

uD83DuDEA8 CHOCÓ EL MICRO DE #RACING CAMINO AL MARACANÁ uD83CuDFDF?



Así quedó el ómnibus que trasladaba al plantel de la Academia rumbo al estadio del Flamengo, donde se enfrentarán a partir de las 21:00, por la fecha 5 de la #CopaLibertadores. Los jugadores se encuentran en buen estado. pic.twitter.com/bcDI0MJRQI — TyC Sports (@TyCSports) June 8, 2023

"Fue un accidente provocado por unas motos que se cruzaron con el micro principal ý se hizo un choque en cadena. Hubo dos ómnibus de los tres que trasladaban a nuestra gente que quedaron averiados y no pudieron seguir, así que nosotros nos pasamos al tercero y pudimos continuar el trayecto", le explicó el presidente racinguista, Víctor Blanco, a ESPN.

"Por suerte no pasó nada, está toda la comitiva acá. Fue una desgracia con fortuna. Se alivió la tensión al no haber lesionados y queremos transmitirles tranquilidad a los familiares que acá estamos todos bien", avisó el titular racinguista. Al no haber inconvenientes físicos para los futbolistas, se confirmó el inicio del partido para las 21.

Fuente; Télam