La honesta revelación de Messi sobre el motivo de su elección por el Inter Miami: "Mi idea era..."

Muchos deseaban su regreso al Barcelona para un "Last Dance", pero Lionel Messi se decantó por Inter Miami, la MLS y los diversos aspectos comerciales de su nueva vida en Estados Unidos. Sin embargo, no fueron los ceros en el contrato ni los acuerdos de imagen lo que lo que pesó más en la balanza: "Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero", aseguró tajantemente.

En una extensa charla con los diarios catalanes Mundo Deportivo y Sport, el astro argentino aseguró que, de no ser un regreso a Cataluña, veía con buenos ojos salir del centro de atención futbolero: "Sí, la verdad que sí, que obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia", expresó en primera instancia.

Luego, Messi, que utilizará su tercera camiseta a nivel clubes, agregó que su familia quería volver a Barcelona, pero que no se pudo dar: "Quería tener mi propia decisión y no tener que esperar otra vez y que pudiera llegar a pasar lo mismo que ya pasó. Como te decía, después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad", argumentó sobre su elección de jugar en Estados Unidos.

Además, el rosarino entiende que, próximo a cumplir 36 años, era una buena oportunidad para bajar los niveles de exigencia: "Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad", señaló.

Por otra parte, Messi desmintió que su llegada a Inter Miami esté vinculada a la de otros ídolos del Barcelona como Sergio Busquets y Jordi Alba: "Eso es una de las otras cosas que se dijeron, que me iba con Busi y con Jordi a Arabia, que ya lo teníamos todo arreglado. No, cada uno mira por su futuro. Yo obviamente que estaba pendiente de ellos y de qué iban a hacer, pero nunca en ningún momento nos pusimos de acuerdo para ir juntos a ningún lado. Yo tomé mi decisión por mí y no sé qué van a hacer ellos. Lo mío fue un poco pensando en todo lo que hablamos en esta entrevista y no tengo nada armado con nadie", sentenció.