Impacto en el fútbol mundial: con este video el Inter Miami anunció la llegada de Messi

Se terminó la novela de Lionel Messi. El capitán argentino quería llegar a la gira con la Selección argentina con una decisión tomada sobre el próximo paso de su carrera y fue lo que aconteció este miércoles cuando después de ser confirmado por los medios del mundo, finalmente el mismo argentino terminó por confirmar el arribo al Inter de Miami.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", confirmó.

Tras las resonantes declaraciones que fueron publicadas por el diario español Mundo Deportivo, el propio club de Miami se hizo eco de la noticia con un sugerente posteo en su cuenta oficial de Twitter, en el que dio cuenta de todo lo que se habló en los medios de comunicación sobre rumores de contratos y las distintas propuestas de Messi para continuar su carrera.

El hipnótico inicio del video muestra una serie de titulares de medios y posteos de reconocidos periodistas sobre el futuro de Messi cuando nada estaba confirmado, y luego le da espacio al que el sonido se haga protagonista, con un fuerte y extendido "shhhh", como llamando al silencio.

El mismo juego se imprime en la gráfica después, al utilizar las "s" para conformar la palabra Messi. Se trata del primer anuncio oficial de las cuentas del club sobre la llegada del delantero argentino.