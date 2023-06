El delantero que el hijo de Ramón Díaz recomendó para River: “Le sobra para ser el 9”

A finales del mes de mayo Emiliano Díaz, hijo de Ramón, abandonó la dirección técnica de Al Hilal de Arabia Saudita, cargo que ocupó en las últimas cinco fechas del campeonato local en el que finalizó como escoltas de Al Ittihad. Tras su retorno al país, el DT hablo en exclusiva con TyC Sports y se refirió, entre otras cosas, a un delantero ideal para River.

Se trata de Luciano Vietto, futbolista surgido en Racing que acaba de quedar en condición de libre. "Le sobra para ser el 9 de River. Me preguntaron sobre él porque quedaba libre y dije: ´¿Por qué no lo vas a llevar?´. No lo hablé con Martín Demichelis, lo hablé con otra persona".

El delantero de 29 años quedó libre en Arabia Saudita.

Además, a la hora de comparar el nivel de su dirigido con los jugadores que se encuentran actualmente defendiendo los colores del Millonario, soltó: "Son grandes jugadores, pero Lucho está a un nivel superior. Lo que se vio en el Mundial de Clubes, nosotros lo veíamos viendo".

Vietto, de 29 años, jugó en Racing Club, Villarreal (España), Atlético Madrid (España), Sevilla (España), Valencia (España), Fulham (Inglaterra), Sporting (Portugal), Al-Shabab (Arabia Saudita) y Al Hilal (Arabia Saudita). Con el Colchonero fue campeón de la UEFA Europa League y, en el último Mundial de Clubes, fue subcampeón del Real Madrid, equipo al que le convirtió un doblete.

Para finalizar, Emiliano Díaz se refirió al trascendental duelo que River tendrá este miércoles por Copa Libertadores: "Hablé con Matías Patanian y nos invitó. La última vez que estuve fue en la despedida de Cavenaghi. Vamos a ir con mi hijo, a veces nos quedamos viendo los partidos hasta las tres de la mañana".