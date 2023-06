La tajante sentencia de Scaloni sobre si le preocupa adónde jugará Messi: “Yo sé que…”

El próximo destino de Lionel Messi mantiene en vilo al fútbol mundial. Las opciones sobre la mesa parecen ser una suculenta oferta desde Arabia Saudita, la tentación de jugar en Inter Miami y el regreso a Barcelona, que intenta solventar sus problemas para presentar condiciones. Mientras todos debaten sobre el futuro del crack, Lionel Scaloni dio su parecer acerca del tema.

El entrenador de la Selección argentina volverá a tener entre sus filas al mejor del mundo en pocos días, cuando los campeones del mundo visiten Asia para medirse ante Australia e Indonesia. Antes de subirse al avión, el DT oriundo de Pujato descartó una preocupación por no saber dónde jugará Messi: "Sinceramente no, no [me preocupa] porque yo sé que, al final, van a jugar en buenos lugares", aseguró.

Claro, Messi no es el único jugador de la Selección argentina que cambiará de aires. Ángel Di María y Leandro Paredes no seguirán en el PSG, mientras que otros como Alexis MacAllister tendrán destinos nuevos: "Lo que sí creo y quiero es que sean felices donde estén y puedan disfrutar", sentenció Scaloni.

Además, agregó: "Nosotros no nos metemos en las decisiones futbolísticas, vamos a analizar los rendimientos donde estén, más allá de las ligas o los países".

En el marco de una nueva fecha FIFA, la Selección argentina tendrá dos amistosos en Asia. El primero será ante Australia el 15 de junio, mientras que el segundo tendrá a los campeones del mundo ante Indonesia el lunes 19. Ambos encuentros comenzarán a las 9 de la mañana de Argentina.