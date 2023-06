Escándalo en TV entre Mauro Zárate y Flavio Azzaro: “Sos un cagón, me junto con vos si nos tenemos que cagar a trompadas”

Tenso cruce. Mauro Zárate salió de su rutina deportiva para aparecer en el programa de televisión Desayuno Americano, del cual participaba su esposa, Natalie Weber, quien compartía piso con el periodista Flavio Azzaro.

En un momento, la mujer y el periodista comenzaron a hablar del propio futbolista, y su polémica salida de Vélez. Webber le recriminó al periodista haber "mentido" en aquella ocasión dando información no correcta sobre lo que fue su pase a Boca.

Minutos después, el propio Mauro Zárate, logró tener aire en el programa que conduce Pamela David, a través de un llamado telefónico. "Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotu... Es un pobre tipo que no tiene nada, lo echaron de todos lados. Ya sabés que no tenés que hablar con este tipo", entró el jugador, para nada pacífico.

"Vos sos un cagón. Yo te estoy mirando ahora en la tele", continuaba Zárate cuando Flavio Azzaro lo interrumpió diciendo: "Acá está, este es Mauro Zárate"

"Obvio, yo soy Mauro Zárate y no hablo por la tele. Yo me junto con vos y si nos tenemos que cagar a trompadas, nos agarramos a trompadas y listo", lo amenazó el futbolista.

La conductora intentaba interrumpirlos para que no trascienda la pelea pero era en vano. "No, este tipo no da puntos de vista, este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente, de los jugadores, es lo único que sabe hacer. Con este tipo no quiere hablar nadie. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso llevar a este tipo a un programa", recriminó Zárate.

"Si lo armaron todo Maurito, si siempre fuiste igual. Es obvio Pamela, justo Mauro estaba de casualidad acá hablando por teléfono. Lo armó ella con el marido" contestó Azzaro. Y el jugador replicó: "¿Armado para qué? ¿A mí qué me da esto? Vos no tenés que hablarle a mi mujer. ¿Vos te pensás que yo quiero hablar con vos?".

La discusión se fue diluyendo y la misma conductora determinó su final.