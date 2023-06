En un partidazo, Argentinos perdió ante Independiente del Valle y quedó segundo

Argentinos Juniors (11 puntos) no pudo esta noche con Independiente del Valle de Ecuador (12), que lo derrotó por 3-2 en un encuentro cambiante y se quedó así con el primer puesto de la zona E de la Copa Libertadores.



En el estadio Banco Guayaquil, el equipo local dirigido por el director técnico argentino Martín Anselmi se llevó la victoria en el último minuto, a partir de una conquista del ingresado Kevin Rodríguez.



De esta manera, una vez cumplidas las seis fechas de la etapa clasificatoria, el conjunto de La Paternal se ubicó segundo en el grupo y dirimirá su suerte en octavos de final, frente a un par que obtuvo la primera posición.



En un encuentro que mostró a dos elencos parecidos, con buena predisposición ofensiva ambos y presión alta para inquietar al adversario, Independiente del Valle golpeó primero, con un remate del argentino Lorenzo Faravelli (Pt. 23m.), desde fuera del área.



Antes de la finalización del primer tiempo, Argentinos llegó al empate, con un tanto en contra del también argentino Mateo Carabajal (ex Arsenal), quien se llevó puesto un centro del uruguayo Javier Cabrera desde la derecha y complicó la reacción del arquero Villa (Pt. 44m.).



Apenas comenzada la segunda parte, el también argentino Lautaro Díaz (ex Villa Dálmine) aprovechó una indecisión del fondo del ‘Bicho’ para liquidar a Alexis Martín Arias y marcar el desnivel 2-1 (St. 3m.).



Pero Argentinos insistió, en base a coraje y fútbol, para llegar a la paridad, casi sobre el final (St. 43m.), cuando Leonardo Heredia apareció para conectar en un tiro libre y establecer el 2-2 provisorio.



Independiente del Valle, que también buscó el triunfo hasta el cierre, dio muestras de su destacado funcionamiento colectivo, a los 45m. del segundo tiempo, cuando Kevin Rodríguez sacó renta de otra distracción de la defensa visitante y logró el gol de la victoria.



Ya en tiempo de descuento, el equipo de La Paternal se quedó con dos jugadores menos, por las tarjetas rojas que el árbitro colombiano Wilmar Roldán le mostró a Fabricio Domínguez (por cometer infracción imprudente en la mitad de la cancha) y Santiago Montiel (por protestar fallos).



En el otro partido del grupo, por la última fecha, Corinthians de Brasil (goles de Matheus Araujo, Felipe Augusto y Adson) superó por 3-0 a Liverpool de Uruguay, para finalizar tercero en la zona y garantizarse así el acceso a un repechaje con un equipo de Copa Sudamericana.



Fuente: Télam