El Inter Miami de Messi presentó al Tata Martino como nuevo DT: “Estoy muy…”

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami revolucionó a Estados Unidos y el fútbol en general. Como se especuló durante bastante tiempo, el arribo del campeón del mundo a la MLS no sería el único, ya que fuentes confirmaron que la franquicia de Florida quería armar un equipo competitivo alrededor del 10. Este miércoles, se confirmó el primer paso hacia ese objetivo con la contratación del Tata Martino como DT.

Bienvenido Tata uD83CuDFE0?



El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico.



El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club mientras se encuentra… pic.twitter.com/RVFTjlQnYw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 28, 2023

Así lo informó la cuenta oficial del club, luego de varios días en los que se habló de un trato cerrado entre las partes: "Bienvenido Tata. El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico", confirmó el Inter Miami en Twitter.

En conferencia de prensa, el ex Newell's, Paraguay, Barcelona Argentina y México mostró su alegría por llegar a Miami: "Estoy muy emocionado de unirme a un gran club como Inter Miami y sé que juntos podemos lograr cosas importantes", aseguró. Será la tercera vez que el Tata dirija a Messi en su carrera, tras una temporada en el Barca (2013/14) y dos años en la Albiceleste (2015 a 2016).

Por su parte, David Beckham, uno de los dueños del equipo, destacó la carrera del Tata: "Tata es una figura altamente respetada en nuestro deporte cuya trayectoria habla por sí sola. Confiamos en que sus logros y experiencia como técnico servirán como inspiración para nuestro equipo y emocionar a los aficionados, y estamos entusiasmados por ver el impacto que tendrá dentro y fuera de la cancha", expresó el inglés.

Este será el regreso de Martino a los bancos de suplentes tras renunciar a la Selección de México en diciembre de 2022. El paso del rosarino por el Tri no fue el mejor: fue muy criticado por los hinchas y la prensa y quedó afuera del Mundial de Qatar en fase de grupos.

Además, la MLS no es una liga desconocida para el Tata, ya que salió campeón en 2018 al frente del Atlanta United. Sin embargo, el panorama no pinta bien para el Inter Miami, que va último en la Conferencia Este con apenas cinco victorias en 18 partidos. Como si fuese poco, está a once puntos de los playoffs.