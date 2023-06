El picante descargo de la esposa de Di María contra la crítica de hinchas de Central: "Más de un pavote..."

Una de las grandes imágenes que nos regaló el fin de semana fue, sin dudas, la ovación que recibió Ángel Di María en el Coloso Marcelo Bielsa. El Fideo, surgido en Rosario Central, fue recibido de gran manera por los hinchas de Newell's cuando el campeón del mundo dijo presente en la despedida de Maxi Rodríguez.

Las historias que publicó Jorgelina Cardoso en Instagram.

Pese a que el gesto de los hinchas leprosos fue elogiado por propios y extraños, hubo hinchas del Canalla que se mostraron dolidos por la presencia de Di María en la cancha del rival de toda la vida y luego en la de Boca, lo que no le permitió ir a ver a Central, que el domingo empató de local ante Colón.

Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista rosarino, vio varios mensajes de simpatizantes de la Academia rosarina enojados por esto y decidió publicar una extensa reflexión en el feed de su cuenta de Instagram.

Para comenzar, la esposa de Di María escribió: "Nunca dudaste en ir, es tu amigo, no le ibas a fallar. Te arriesgaste sin miedo a una hinchada vecina que podía haberte silbado “por folclore del fútbol” y no solo que eso no sucedió si no que te ovacionaron de una manera que no podíamos creer. Esto también es Rosario, también nos pasan cosas lindas y sentimos orgullo".

"Cientos de mensajes de gente hermosa de Central sintiendo orgullo por vos, gente que realmente piensa con la cabeza, que sabe esperarte, que se vuelve loca por que vuelvas, pero te respeta y no te insulta. Gente que entiende lo que está bien y lo que está mal. Ayer un leproso y un canalla dando un mensaje de paz, ¡qué lindo que nuestros hijos vean esto! ¡Qué orgullosa estoy de vos y de los amigos que tenés!", añadió Cardoso.

Más adelante, apuntando contra el sector crítico del mundo Canalla, escribió: "Estoy muy orgullosa de vos, mi amor. De que nunca te rendiste a pesar de los insultos que recibías en la Selección. Pero mucho más orgullosa estoy de que seguís adelante con el sueño de volver a Central. ¡Si! De volver a Central cuando VOS QUIERAS, no cuando te lo impongan y te lo ordene más de un pavote “valiente” detrás de un teléfono. Sólo los que te amamos sabemos lo que amás a Central".