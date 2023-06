El descargo de Sofi Martínez tras su incómodo momento con el Coco Basile

La despedida de Juan Román Riquelme estuvo cargada de emoción. El máximo ídolo de la historia de Boca se despidió ante una Bombonera repleta de fanáticos que se acercaron para brindarle una última ovación en su faceta de futbolista. Pero, no todo fue color de rosas, ya que en la previa del encuentro se vivió un particular momento.

Sofi Martínez, periodista de la TV Pública encargada de hacer notas de color, tuvo un particular cruce con Coco Basile cuando se encontraban dentro del vestuario de los jugadores que visitieron la camiseta de la Selección argentina. Allí el DT, en un tono particular, intentó echarla del camarín.

En el programa radial Perros de la Calle, la mujer dio su explicación sobre lo sucedido en la Bombonera: "Lo que pasa en los partidos despedida, que no son partidos oficiales sino que tienen otro color, es que te dan la posibilidad de ver cómo los jugadores se saludan entre ellos, que no se ven hace un montón de tiempo".

Para comenzar con lo referente a su cruce con Basile, contó: "A mí me vinieron a buscar y me dijeron 'ya está para entrar al de la Selección', porque obviamente se están cambiando. Nos vinieron a buscar, la seguridad me dijo que todo estaba ok. Y bueno, la cuestión que me dieron aire y yo arranqué un poquito antes en el hall. Cuando voy a entrar, salta el Coco Basile, que estaba sentado ahí en uno de los asientos, y me dice 'no podés estar acá, salí'".

"Te juro que yo en ese momento sentí que me lo decía en joda. Al principio fue mi primera reacción. Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio. Porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar. Efectivamente él no sabía que iba a entrar. Y también es cierto que su concepción es de otros días y es para respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres. Creo que más allá de las formas, él tuvo una buena intención conmigo. Después hablamos y quedó todo perfecto, todo bien", sentenció Sofi Martínez.