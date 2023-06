Ricardo Torlaschi, el primer mendocino que confirma su presencia en el Dakar

Si bien restan meses para que el Rally Dakar 2024 (5 al 19 de enero) se ponga en marcha, quienes tengan como objetivo ser parte de la competencia intentan cerrar con antelación su participación. Sobre todo, si el protagonista es sudamericano ya que eso conlleva una logística tan costosa como especial para poder trasladarse hasta Arabia Saudita.

Es por eso que Ricardo Torlaschi no quiso perder el tiempo y en las últimas horas confirmó que disputará una nueva aventura en Medio Oriente y Marruecos. En ambas competencias estará navegando al piloto español Santiago Navarro, sobre un prototipo del FN Speed, un equipo al que ya conoce muy bien.

Ricardo Torlaschi se prepara para un semestre agitado.

Pero, además, aseguró también que será parte de la cuarta fecha del CANAV y el Desafío Ruta 40. "Se vienen meses con mucha actividad y estoy feliz de poder confirmar que estaré en el Rally Dakar. Después de la edición de este año, tuve que dar vuelta la página y aparecieron nuevos proyectos que quiero afrontar. Me convocó Santiago y no dudé en aceptar, además porque se trata de gente con la que trabajé y conozco. Así estoy muy feliz", expresó Torlaschi al respecto.

Sobre el CANAV y la Ruta 40, explicó: "En julio voy a correr con Cristian Bertona el CANAV y en la Ruta 40 voy con un Polaris que manejará el italiano Enrico Gaspari. Así que me tendré que adaptar rápido a ellos para poder estar a la altura. Ambas carreras me van a servir mucho ya que hace bastante no compito y para poder hacer un buen Dakar es necesario estar arriba el auto".

El recorrido del Dakar 2024.

La 4ta Fecha del CANAV Rally Raid se disputará del 7 al 9 de julio y tendrá más de 550 kilómetros por cumplir. La competencia promete un especial tratamiento sobre los terrenos arenosos, apoyado en el nombre mismo del encuentro bajo el lema "Rally Raid Aventura Alvear – El Nihuil 2023", señalando como epicentro de la acción a las enormes dunas del Sur mendocino.

El Desafío Ruta 40, una de las carreras más importantes de rally cross country, regresa al calendario a través del Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC). La carrera se llevará a cabo del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2023 y recorrerá los hermosos paisajes y desafiantes caminos extremos de La Rioja, Belén (Catamarca) y Salta, en el norte argentino.