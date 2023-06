El gran gesto de Riquelme con Maradona en pleno discurso que emocionó a la Bombonera

La tarde-noche de Juan Román Riquelme en la Bombonera fue soñada. El ídolo xeneize compartió un partido con enormes glorias de Boca y la presencia estelar de Lionel Messi junto a otros campeones del mundo y otros referentes importantes de la Selección argentina. Además de todas las emociones y ovaciones, uno de los grandes momentos de la noche lo regaló en un lindo homenaje a Diego Armando Maradona.

EAunque su relación no terminó bien, Riquelme habló bastante de uno de sus ídolos de la infancia, excompañero en sus inicios y con quien supo tener un vínculo de cariño recíproco. A lo último, el ídolo se sacó su camiseta y se puso una con el apellido de uno de los dos más grandes de todos los tiempos: "Soñaba con ser futbolísta, con ser Márcico, Maradona, Manteca... los tuve de compañeros y me hicieron muy feliz. Soñaba con comprarle la casa a mi mamá. Ustedes me trataron de maravillas, del 1er partido al último, eso fue maravilloso. Fui un afortunado. Me tocó jugar con el más grande que vi de chiquito, que fue Maradona", aseguró.

Esa frase del actual vicepresidente de Boca dio pie a una ovación de la Bombonera a Maradona y un cántico histórico: "Y cuando va a la cancha La 12 le agradece todo lo que Dieguito se merece... vale 10 palos verdes, se llama Maradona... y todas las gallinas, le c.... bien las b....", bajó de las tribunas.

El homenaje de Riquelme a Maradona.

La histórica postal de la despedida de Maradona, con la camiseta de Riquelme abajo.

Sin dudas, este fue un guiño muy emotivo hacia el enorme ídolo de Boca y el fútbol argentino. Allá por 2001, Maradona se sacó la camiseta de la Selección argentina y, debajo, tenía la 10 de Riquelme. En otras palabras, se podría decir que fue una devolución de gentilezas para Diego.

Por último, le dedicó unas palabras a Messi, el gran invitado de la fiesta: "Después pasó el tiempo, me puse más viejo y es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, pero son los dos más grandes que ví en toda mi vida y es maravilloso tenerlo acá. Pido disculpas a tu familia que te quedaste un par de días más, agradecido que siempre me dijiste que sí y para todos los bosteros tene la suerte de tenerte acá es inolvidable, ojalá la hayas pasado muy bien. Te quiero mucho", concluyó mientras el campeón del mundo aprobaba con un pulgar en alto.