El picante festejo de gol de Luis Suárez tras el rumor de un retiro y el posteo de su esposa: “Me cansé de…”

Los últimos días no fueron fáciles para Luis Suárez y su entorno. El presidente de Gremio fue el encargado de confirmar la difícil situación que atraviesa el uruguayo por la artrosis que padece en su rodilla derecha. "Es mucha inyección, muchos medicamentos y él está llegando a un límite y cuando se está en el límite uno no sabe", manifestó Alberto Guerra. Esto, trajo aparejado un sinfín de rumores que hablaban de su posible retiro de la actividad profesional.

Pese a esto, durante la jornada del jueves el Pistolero dijo presente en el campo de juego e hizo lo que mejor sabe, hacer goles. El delantero fue de la partida y sentenció el triunfo de su equipo ante América Mineiro. A los 69 minutos, con un certero zurdazo, puso el 3-1 final.

Tras su buena definición, de primera, Suárez comenzó su carrera hacia el córner para celebrar junto a sus compañeros. Ni bien realizó su típico festejo (en homenaje a su esposa y sus hijos), el exjugador de Liverpool y Barcelona realizó una serie de gestos particulares.

Haciendo movimientos circulares con el dedo índice de su mano derecha cerca de su boca, el delantero dejó en claro su mensaje: "Sigan hablando". Esto, luego de abrazarse con el resto del equipo y antes de volver a la mitad de cancha para el saque del rival, volvió a repetirlo.

La historia de la esposa de Sofía Balbi.

Si bien Suárez no realizó declaraciones post partido, la que si saltó al centro de la escena fue su esposa. A través de las historias de su cuenta de Instagram, Sofía Balbi compartió el posteo del goleador y lo acompañó con una particular canción. El tema elegido fue 'Esta Vida' de Farruko, y la parte seleccionada: "Que hablen, que digan. Usté’ viva su vida. Yo vivo la mía. Me cansé de las mentiras”.