Saviola irá a la despedida de Riquelme y anticipó cómo espera que la Bombonera reciba a los ex River: "Creo que..."

El próximo fin de semana promete quedar grabado a fuego en los libros de historia del fútbol argentino. El sábado, en el Coloso Marcelo Bielsa, Maxi Rodríguez tendrá su partido despedida. 24 horas más tarde, en la Bombonera, Juan Román Riquelme hará lo propio. En los mencionados eventos, dirán presente una gran cantidad de figuras.

Javier Saviola, quien compartió la Selección argentina con los dos a lo largo de su carrera, es uno de los invitados de lujo que tendrán ambos encuentros. Este jueves, en su diálogo con el programa F90 de ESPN, el Conejito se refirió a ello: "Estoy el sábado en la de Maxi y después desde Rosario nos volvemos para el de Román".

Sobre cómo fue el contacto con el máximo ídolo de la historia de Boca, el exjugador de Barcelona y Real Madrid, entre otros, contó: "Me llamó Román, hacía bastante que no hablábamos. Fue una sorpresa, porque justo calló que iba a venir para la de Maxi. Tengo el fin de semana entretenido".

A la hora de referirse al recibimiento que espera para los futbolistas ligados a la historia del Millonario, el Conejito expresó: "Sinceramente creo que a nosotros no nos han tratado mal nunca. A mí me para por la calle hinchas de Boca y se quieren sacar una foto. Es una despedida, no es un River-Boca, la gente tiene que entender eso. Se despide uno de los máximos ídolos del club y uno de los mejores jugadores de la historia. La gente tiene que tomar conciencia de que nosotros vamos a despedir a Román, no a jugar para River".

Para finalizar, Javier Saviola se refirió a cómo empezó su relación con el máximo ídolo Xeneize, quien hoy oficia de vicepresidente de la institución: "A Román lo disfruté mucho en la época que estuvimos en Barcelona. Nos juntábamos y disfrutamos. Desde ahí quedó un cariño especial".