Polémica en Racing: el irónico “me gusta” de Cardona tras las lapidarias declaraciones de Víctor Blanco

Víctor Blanco habló de todo y dejó varios títulos en Racing. Principalmente, se refirió al próximo mercado de pases en el que intentará renovar al plantel dejando marchar a los jugadores que ya no tienen lugar en el equipo para sumar algunos futbolistas de jerarquía en los puestos que sean consensuados con el entrenador Fernando Gago.

Uno de esos futbolistas que ya no jugará más en el club es el colombiano Edwin Cardona, el ex Boca que no tuvo un rendimiento a la altura de las expectativas y terminó consolidándose como uno de los más resistidos por el hincha. De hecho, se ganó la enemistad de todo el mundo Racing y principalmente de Gago cuando declaró públicamente su deseo de regresar a Atlético Nacional.

Edwin Cardona y Víctor Blanco.

En declaraciones a radio La Red, Blanco habló sobre el futbolista colombiano. “La llegada de Cardona es toda mía, me hago cargo. Aposté por él. Me desilusionó, ya no es tenido en cuenta. Le vamos a buscar club”, sentenció.

Como síntoma de una relación ya definitivamente rota, este miércoles se viralizó un polémico "Me Gusta" en la red social Instagram por parte del propio futbolista que ironiza con la noticia.

El like de Cardona.

La declaración fue recogida por la página partidaria "A todo Racing", que a la frase le adjuntó una foto de Cardona y Blanco y lo subió en esa red social. Al cabo de unas horas, se podía ver el "Like" de la cuenta oficial del futbolista, @e.cardona10.

Se aguarda una definición de esta novela. Racing buscará recuperar parte de lo invertido por el cuando fue adquirido el 50% de su pase al Tijuana por una suma cercana a 3.5 millones de dólares, que incluia también su contrato, que rige hasta diciembre del 2024.