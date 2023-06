Maxi Rodríguez contó la desopilante reacción de Messi al invitarlo a su despedida el día del cumpleaños de Leo: “Me…”

El próximo sábado, un día antes del partido despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera, Maxi Rodríguez tendrá su homenaje en el Coloso Marcelo Bielsa. La Fiera, ídolo de Newell's, contará con grandes invitados entre los que se destaca la presencia de Lionel Messi.

En las últimas horas, quien supo vestir la camiseta de la Selección argentina (donde convirtió goles tan inolvidables como importantes), enfrentó los micrófonos del 'Líbero versus' y reveló detalles de su diálogo con el campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Albiceleste.

A la hora de recordar la reacción de Messi a la invitación al partido, el cual tendrá lugar el día del cumpleaños 36 del GOAT, Maxi soltó: "Él me hizo recordar que el 24 es su cumpleaños. Yo le dije 'la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la tenemos que hacer el 24'. Y me dice 'boludo, es mi cumpleaños'".

"Ahí me quedé, la verdad no me acordaba. Ojalá pueda llegar a venir y pueda vivir una fiesta, esto va a ser una locura. Le vamos a tener que cantar el feliz cumpleaños si viene", añadió Rodríguez, quien a lo largo de su carrera también supo vestir las camisetas de Atlético Madrid y Liverpool.

Para finalizar, la Fiera se refirió a la posibilidad de que Messi pueda vestir la camiseta de Newell's antes del retiro: "Con Leo todo el tiempo en la Selección Argentina siempre se van cruzando cosas de lo que es el club. A veces nos imaginamos, pero son decisiones muy personales. Ya sabemos todo lo que mueve él. No es fácil porque tiene toda una familia atrás. El tema de los chicos, el colegio...".