La fuerte autocrítica de Bielsa tras el 2-0 de Uruguay a Cuba: “No podemos estar…”

Marcelo Bielsa tuvo su debut al mando de la Selección de Uruguay y aunque fue ante rivales de menor jerarquía como Nicaragua y Cuba, el rendimiento dejó sensaciones positivas para la gran mayoría, menos para él mismo, que fue crítico con el funcionamiento en general, aunque aclaró que cerró “una buena experiencia".

Fue 4 a 1 ante Nicaragua y un escaso 2-0 ante los cubanos. “Dimos minutos de posesión que Cuba no debería haber tenido, sufrimos en el segundo tiempo opciones de peligro en nuestro arco que no se correspondía con la diferencia de capacidad que hay entre los dos equipos. La valoración del partido de hoy es diferente a la que hubiéramos querido conseguir: marcar más diferencia, anotar más goles y que no nos generaran situaciones”, señaló, crítico.

uD83DuDC40 uD835uDC02uD835uDC1EuD835uDC2BuD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC27uD835uDC1DuD835uDC28 uD835uDC25uD835uDC1A uD835uDC29uD835uDC2BuD835uDC1EuD835uDC29uD835uDC1AuD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC1CuD835uDC22uD835uDC28´uD835uDC27



Último amistoso antes de las Eliminatorias, victoria 2-0 contra Cuba.



uD83DuDCFA https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/PRZgVh0eFA — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 21, 2023

Sobre su objetivo con el plantel de cara al futuro, Bielsa señaló: "Uruguay tiene un grupo de jugadores que considero muy valioso y el objetivo es tratar de que tengamos en cada posición dos opciones y que no sean de muy diferente nivel. Y eso de algún modo va a precisar un tiempo de maduración y paulatinamente se va a ir conformando un grupo”, señaló el entrenador.

Para esta convocatoria, el entrenador decidió privarse de convocar a los futbolistas de más experiencia y jerarquía como Luis Suárez, Edinson Cavani y Federico Valverde, con el objetivo de probar jugadores de cara a las próximas convocatorias en las que se disputen competencias oficiales como las Eliminatorias Sudamericanas.

Emiliano Martínez es uno de los debutantes de la gira. Foto: @Uruguay

De hecho, aprovechó para convocar a algunos de los campeones del Mundial Sub 20 en Argentina, aunque no sumaron minutos. Al respecto, comentó: “Los jugadores del Sub 20 estuvieron convocados, convivieron, entrenaron y compitieron en las prácticas. Es natural que haya privilegiado a los mayores porque los juveniles vienen de una competencia mundial que ganaron y eso les permitió expresarse y yo he sido un observador de ello”.

Además, sobre la reinserción de los futbolistas de trayectoria a este proceso, Bielsa señaló: "Los futbolistas con un pasado brillante en el fútbol uruguayo y en la Selección merecen un tratamiento y un diálogo por esas funciones”.

Después se refirió al armado del plantel de cara a las Eliminatorias: "Este grupo va a realizar aportes importantes y necesarios, y lo que pasó en el partido de hoy o el anterior no se compara con lo que es un partido de Eliminatoria". Además, vaticinó: "Me permito imaginar un porcentaje importantes de estos jugadores que pueden ser a lo largo de la Eliminatoria Sudamericana opciones necesarias y satisfactorias".