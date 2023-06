La fuerte acusación del titular de la IGJ contra Santi Maratea por la colecta en Independiente: "Me hace acordar a los..."

Sigue la polémica por el fideicomiso creado por Santi Maratea con el objetivo de reunir los fondos que los hinchas de Independiente aportan para saldar la deuda exterior que tiene el club, en dólares. Después de las acusaciones de "irregular" contra el procedimiento por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la respuesta del influencer, ahora el encargado de referirse al tema es el titular del organismo, Ricardo Nissen.

Si aportar muchos detalles, el funcionario realizó una fuerte acusación según la cual se asegura que el fideicomiso incorporó una cláusula que le otorga una remuneración mensual de 30 mil dólares y un 5 por ciento de la recaudación total que logren los hinchas. "No puedo dar información concreta porque lo estamos estudiando a fondo. La Inspección General de Justicia va a poner algún reparo".

En diálogo con radio Splendid-990, Nissen aseguró que inscribir el fideicomiso en Neuquén se trata de, al menos, un error legal. "Crea una presunción de que algo bueno no es y que hay algo que ocultar", señaló. En la misma línea, sentenció: "Me hace acordar a los Panamá Papers cuando se inscribe en lugares que no tienen nada que ver".

"En materia de fideicomiso el control es el domicilio del fiduciario, que era Maratea. Si no hubiese tenido esa información, si es en beneficio de Independiente, debería haberse inscripto en la provincia de Buenos Aires", describió.

Nissen contó además que la legislación provincial de Neuquén es "super amigable" teniendo en cuenta que, en 2016, se dictó una ley que establecía que los fideicomisos debían inscribirse en el Colegio de Escribanos neuquino, una entidad privada y que más allá de la inscripción, no habría "ningún tipo de control" al respecto. "Debería controlarlo una entendida pública", remarcó.