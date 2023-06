El ídolo de Boca que competirá contra Riquelme en las elecciones pero pidió estar en su despedida

El próximo 25 de junio, Juan Román Riquelme tendrá su partido despedida en La Bombonera. El ídolo, y actual vicepresidente de Boca, anunció que estarán presentes algunos de los históricos futbolistas que ganaron todo con el club como también con quien compartió un extenso lapso en la Selección argentina, entre ellos, Lionel Messi.

El Pato estará en la despedida de Román.

Pero, además, ya confirmaron su asistencia Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Fabián Ayala, actual cuerpo técnico albiceleste, Leandro Paredes y Carlos Bianchi, como también Roberto Abbondanzieri. El ex arquero, días atrás había deseado estar presente y recibió el llamado de Román. "Si él me invita, ¿por qué no iría?", había dicho quien será su rival político.

Es que el Pato formará parte de la lista de Andrés Ibarra, candidato opositor que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri y de Daniel Angelici, con quienes se ha mostrado recientemente en fotos que aparecieron en las redes sociales, en las que también estaba Diego Cagna.

"Vivo una película que es hermosa y ojalá no se termine nunca. Estoy muy feliz porque falta poco para poder entrar a la cancha más linda del mundo y ojalá sea un lindo día, porque esta es una película para mi"; confesó Riquelme en el inicio de la conferencia de prensa que brindó para anunciar su partido despedida.

"Desde el 10 de noviembre de 1996 en que debuté ante Unión hasta octubre de 2014, cuando que me fui de Boca después del partido con Lanús, que viví un sueño, y son muchos los "bosteros", no hay duda, pero cada día que pasa me tienen más cariño y yo siempre fui solamente un simple futbolista jue jugó a la pelota con esta camiseta", apuntó.