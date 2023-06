La emotiva reflexión de Lionel Messi sobre el Mundial de Qatar: "Aprendí que no sólo se trata de..."

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, es el protagonista de un documental publicado por la marca que lo viste en homenaje a la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, en el día que se cumplen seis meses de la gran final ante Francia.

El astro rosarino es retratado como el emblema del grupo que logró la hazaña y en los tramos de la entrevista que le realizaron se pueden escuchar declaraciones con mucho contenido en el que el capitán se abre para manifestar las sensaciones que vivió tante durante el Mundial como analizando posteriormente, en retrospectiva.

"Jugar en la Selección era un orgullo muy grande, algo que lo hacía con muchas ganas. Aunque hubo momentos en los que la pasé muy mal e incluso llegué a decir que no iba a jugar más y tenía muchas dudas. Obviamente me pone feliz haberme arrepentido de lo que dije, volver a la Selección y conseguir todo esto. Lo mejor es no haberme rendido nunca después de tantos golpes que había tenido es más importante que todo el resto", confesó en uno de los pasajes.

"No quería quedarme con la sensación de que habían pasado las oportunidades y yo no las había aprovechado o intentado. Conseguí todo a nivel clubes y sabía que ganar algo con la Selección iba a ser especial, por cómo vivimos el fútbol en Argentina, expresó luego, en declaraciones que fueron recogidas en marzo.

"Ahora, casi al final de mi carrera, terminar siendo campeón de todo es algo que estoy disfrutando muchísimo", completó el siete veces ganador del Balón de Oro.

"Aprendí que no sólo se trata de ganar y que el camino recorrido también te deja muchas enseñanzas de vida. El querer lograrlo e intentarlo, se puede dar o no, pero no debemos renunciar nunca a los sueños", cerró Messi el audiovisual, que toca la fibra más íntima del hincha argentino.

Del corto documental (dura nos 8 minutos), titulado "Alta en el Cielo", también participan los futbolistas Dibu Martínez, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Ángel Correa, Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Exequiel Palacios.