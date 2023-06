Agustín Rossi reveló detalles de su salida de Boca: "Yo a mi representante le dije…"

Luego de su salida de Boca, con destino al Al-Nassr de Arabia Saudita, Agustín Rossi irrumpió en escena para contar detalles de la frustrada negociación para estirar su contrato con el club y, además, explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de irse al Flamengo para ser dirigido por Jorge Sampaoli. El arquero, en diálogo con ESPN, reveló particulares detalles.

"Yo a mi repre siempre le dije de buscar la manera, de seguir hablando… Yo me quería quedar. Hubo reuniones, hubo negociaciones. Siempre se le aclaró a Boca que, de no renovar, la idea era dejarle algo al club por todo lo que dio estos años. Vestir el buzo de Boca es lo máximo dentro del fútbol argentino. La mejor manera de terminar fue como terminó para no ocasionar ningún tipo de problemas y para que los que eran mis compañeros tengan un semestre tranquilo", reveló.

En la misma línea, agregó: "La idea que tenía, en caso de lograr el acuerdo, era que no sea por cuatro años. En la última reunión, la última instancia fue. Es esto, ustedes (por el Consejo de Fútbol) hagan el contrato que sea, seis meses o un año, armenló como quieran porque me quería quedar. Se llegó a eso porque se dejó esperar mucho. Habíamos empezado el tema antes del partido con Mineiro, cuando se va Andrada a México, y de ahí pasó casi un año para la reunión".

"Son circunstancias del fútbol. Sigo cruzándome hinchas de Boca y me dicen ‘te extrañamos, no te tendrías que haber ido’. Se dio así”, continuó y, sobre una posible vuelta, aseguró: "Yo nunca le cierro la puerta a nadie. Lo que hizo la gente conmigo fue increíble y volver a sentir eso… Más de 50 mil personas apoyándote, algo inigualable".