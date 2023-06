La insólita propuesta de Santi Maratea a los hinchas de Independiente para sumarse a la colecta: "Es polémico, pero..."

Este martes, Santi Maratea dio un gran paso en la colecta para ayudar a Independiente. La Inspección General de Justicia le dio el aval al fideicomiso, que aclaró algunas irregularidades que marcó el organismo. Además de esas cuestiones legales, el influencer actualizó el estado de la cuenta de MercadoPago y propuso curiosas formas para que los hinchas donen más dinero para llegar a los 900 millones de pesos.

Ante las cámaras de televisión, Maratea mostró que la campaña lleva aproximadamente 880 millones de pesos. Horas antes a la conferencia de prensa con la IGJ, el fiduciario había expresado la ilusión por romper otra barrera y estar más cerca de los 10 dígitos. Para ello, le habló a sus seguidores e hinchas de Independiente y soltó algunas propuestas: "Si no podés 32 mil pesos y no llegas, tengo ideas. Idea número 1... Si alguien te debe esa plata y no la querés reclamar... Este es un buen momento para poner las cosas en su lugar y pedirla. Si sos ese caso, mandale esta historia. Es la excusa perfecta", disparó.

Como suele hacer en sus historias, Maratea calculó que 750 personas debían poner 32 mil pesos para llegar a 900 millones durante el martes. Por eso, el influencer que ayuda a Independiente comenzó a nombrar diferentes ideas para que la gente aporte ese dinero: "Segunda idea, si hace poco cumpliste años y nadie te regaló nada, enviá este video. Si ya pasó y el regalo no llegó, podés decir que pongan 32 luquitas para el Rojo", enumeró, entre otras cosas.

Maratea y la colecta de Independiente en la IGJ (Télam).

La idea más bizarra e incluso polémica de Maratea llegó en su último video: "Opción cuatro... Vendan nudes [desnudos]. Es polémico, pero me hago cargo completamente de lo que estoy diciendo. Lo van a levantar en todos lados. Si no tenés 32 lucas, le mandás esta foto a ese pibe o piba que es re pesado", disparó con una auto-advertencia de por medio.

Por último, el influencer cerró con una respuesta para las preguntas qué podían caerle a raíz de esa "idea" para ayudar al Rojo: "Santiago, ¿hacía falta que digas que tienen que vender nudes? Sí, ¿quién hace esta colecta? ¿Tengo que buscar mis cuatro Martín Fierro?".