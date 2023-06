La tajante frase de Demichelis sobre Otamendi tras renovar con Benfica: "Seguramente esté…"

Martín Demichelis, destacó anoche que River venció "con autoridad" a Banfield y se pronunció sobre la decisión de Nicolás Otamendi, quien renovó contrato con Benfica y por el momento no se pondrá la banda roja, noticia que no cayó del todo bien en los fanáticos que esperaban verlo en el corto plazo. El DT, sin embargo, fue mucho más cauto y le deseó lo mejor.

"Con Nico Otamendi como colegas que fuimos compartimos cosas cercanas en su momento en Manchester, familiarmente hablando. Le deseo que termine su carrera de la mejor manera”, arrancó y agregó: “Él ha firmado como todos saben su renovación ahí (en Benfica) y seguramente esté feliz".

"No hubo comunicación con él en estos días: me ocupa el plantel que tengo y sé valorarlo. Ya llegará el momento de hablar del mercado cuando finalice el torneo: no es justo hacerlo ahora”, agregó en la conferencia post partido en el Sur de Buenos Aires.

Luego se refirió a la reprogramación del partido entre River y Defensa y Justicia, que se jugará el próximo sábado: "No había ventana para jugar nuevamente. Se planifica como un partido normal, otra vez con 85.000 personas. Intentaremos ser dominantes, pero no vamos a tranzar nuestra idea de ir en búsqueda del resultado".

Por otra parte, el ex defensor de Bayern Múnich celebró la firma de un convenio donde River hará uso de un predio de 73.362 m2, a un kilómetro del Monumental, para mejorar el trabajo en las divisiones formativas. "Es para destacar que la dirigencia no se conforma con la obra del Monumental y compre un predio para las juveniles. River va por más. Seguramente va a potenciar jugadores que son el presente y el futuro de la institución", dijo Demichelis.