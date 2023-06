El padre de Guardiola reveló la charla que tuvo con su hijo 30 minutos antes de la final de la Champions: "Me dijo..."

El pasado sábado Pep Guardiola logró cortar la sequía del Manchester City en la UEFA Champions League. El tricampeón de la Premier League venció al Inter por la mínima diferencia gracias al gol del español Rodri y sumó a sus vitrinas la primera Orejona de toda su historia.

Luego de la coronación y los festejos, quien alzó la voz fue Valentí, padre del segundo director técnico más ganador de la historia. El hombre de 92 años dialogó con el periodista Emiliano Nunia y reveló detalles de cómo vivió la consagración de los Citizens en el estadio Olímpico de Estambul.

Pep ganó su tercera Champions League como entrenador.

“Fue una alegría muy grande. Padecimos de a ratos, porque el gol no llegaba y pensaba que podíamos salir mal de nuevo. Ayer no me moví y no salí a la terraza, porque hay partidos que dejo de ver, porque la presión es muy grande y me pongo muy nervioso. Con 92 años no imaginaba ver a mi hijo ganar la Champions de nuevo”.

“Él antes de cada partido me llama, pero ayer me llamó 30 minutos antes. Estaba tranquilo y confiado y me dijo: ‘Bueno, padre, estamos listos para salir a la cancha, pienso que ganaremos, vamos para eso’. Yo le dije que la suerte lo iba a acompañar”.

“Lo único que me gustaría de ahora en adelante es que termine como hasta ahora y la salud respete a él y a su familia, que vivan felices. Me parece que llegó a un sitio de su carrera en el que será difícil conseguir más cosas. Sólo pido salud para él, porque si se pierde la salid se pierde todo”.