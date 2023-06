Uruguay campeón del Mundial Sub 20: gritos y llanto en el emocionante relato de la TV charrúa

Uruguay hizo historia y logró su primer Mundial Sub 20 en La Plata. En un estadio a reventar de hinchas celestes, los gurises charrúas vencieon a Italia por 1-0 y desataron la locura en todo el país. Esto incluye a los relatos de la señal D Sports, en la que se vivió el gol de la Perla Rodríguez y la consagración final con muchísima emoción.

La Celeste fue mucho más que su rival, pero no pudo romper el empate hasta cinco minutos para el final. A raíz de un córner, el joven delantero de Liverpool puso un cabezazo bien contra el palo para el único gol en una tarde inolvidable para el fútbol uruguayo. Luego, el árbitro dio ¡11 minutos! de adición, por lo que el relator Rodrigo Romano pidió desaforadamente por el final del partido: "¡Va para el Cepillo (Francisco González, el 10 de Uruguay), se resbaló el Cepillo! ¡Pitá por el amor de Dios! ¡Pitá!", expresó.

El periodista uruguayo no llegó a pedirlo dos veces que el referí marcó el final del encuentro. Ahí, Romano explotó de alegría: "¡URUGUAY NOMÁ! ¡URUGUAY NOMÁ! ¡URUGUAY CAMPEÓN DEL MUNDO! ¡Uruguay campeón del mundo, no se puede creer lo que es esto! Señoras y señores, ¡Uruguay campeón del mundo Sub 20, Uruguay campeón juvenil!", gritó.

"Gracias muchachos, gracias chiquilines, gracias [Marcelo] Broli por hacer jugar al fútbol a este cuadro... ¡Uruguay campeón del mundo, nomá!", continúo mientras de fondo se escuchaban los festejos de la gente y de su comentarista, Buysan.

Con la voz tomada por la emoción, la otra pata de la transmisión de D Sports agregó: "Es muy difícil explicar lo que se vive acá en La Plata, las imágenes que estamos recorriendo... abrazándose, la gente disfrutando en las tribunas. Es lo más lindo del mundo, los uruguayos... la tercera sí es la vencida, absolutamente justo. Este cuadro jugó como un verdadero campeón, jugó al fútbol, metió, rindieron y hoy vamos a festejar. Acá y allá, se lo merece el fútbol uruguayo, los más chiquilines, los más grandes... los que ven el fútbol como una linda vía de escape para celebrar, ¡Uruguay campeón del Mundial Sub 20!", cerró.