La tajante sentencia del DT de Uruguay tras salir campeón del Mundial Sub 20: "No era humo, era..."

Ante miles de hinchas que cruzaron el charco, Uruguay se consagró campeón del Mundial Sub 20 por primera vez en su historia. Con una alegría inmensa, Marcelo Broli festejó alocadamente el título tras el pitazo final y, luego, sacó pecho por el logro conseguido en tierras argentinas.

"¡Uruguay nomá! ¡Uruguay nomá!", gritó el entrenador de la Celeste mientras hacía una corrida que quedará en la historia del fútbol charrúa. Con la euforia por las nubes, el exjugador de Peñarol y Nacional habló con la transmisión oficial y mostró su alegría por el campeonato: "No me entra en el pecho la alegría que tengo, quiero compartirla con todo el Uruguay. Creo que se generó algo muy hermoso, sentimos desde acá toda la energía y toda la gente que vino... es maravilloso. Ojalá que todo el país esté disfrutando, esto es de todos. Muy feliz por el compromiso de estos muchachos. Conmueve, no me deja de sorprender, hicieron una final tremenda", señaló.

Luego, el periodista le destacó a Broli su confianza desde antes de comenzar el Mundial Sub 20 y el DT dejó una respuesta tajante sobre el trabajo hecho: "No era humo, era confianza basada en cimientos muy fuertes construidos en el Complejo Celeste. Mucha gente que participó de eso y hoy no está acá, quiero agradecerles también", sentenció.

Broli, levantado por los aires en La Plata.

"Están presentes con nosotros. Compañeros, jugadores que quedaron en el camino por lesiones o cupos en la citación... cada uno de ellos aportaron muchísimo y estamos muy agradecidos a todos", sostuvo.

Por último, Broli aseguró que la final ante Italia fue el mejor partido de Uruguay en el Mundial: "No podíamos fallar, teníamos que ser nosotros hoy y lo fuimos", concluyó.