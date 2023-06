El alocado festejo del DT de Uruguay tras ser campeón del Mundial Sub 20

Marcelo Broli, quien agarró la conducción técnica de la Selección de Uruguay durante el mes de mayo de 2022, le dio a su país el primer Mundial Sub 20 de su historia. Luego de disputar un gran partido en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, la Celeste venció a la Selección de Italia por 1-0 y dio la vuelta olímpica.

Ni bien Glenn Nyberg, árbitro sueco que manejó los hilos del encuentro, dio el pitazo final, se vivió una verdadera locura en el campo de juego. Las cámaras de la transmisión oficial se fueron con la imagen del DT, quien comenzó a correr por el costado del campo de juego, con sus brazos abiertos y al grito de 'Uruguay nomá'".

Luego de los primeros festejos, Broli enfrentó los micrófonos y expresó sus sensaciones luego de coronarse como campeón del Mundial Sub 20: "No me entra en el pecho la alegría que tengo y quiero compartirla con todo el Uruguay. Se generó algo muy hermoso, sentimos desde allá la energía".

"Ojalá esté disfrutando todo el Uruguay. Esto es de todos. Estoy muy feliz por el compromiso de estos muchachos, conmueven. Hicieron una final tremenda. No podíamos fallar. Teníamos que ser nosotros y fuimos nosotros", añadió el director técnico de la Celeste.

Para finalizar, Marcelo Broli le envió un mensaje a todos los que formaron parte del proceso del último año: "Era confianza basada cimientos muy fuertes que se construyeron en el complejo Celeste. Mucha gente que participó y hoy no están acá, quiero agradecerles. Están presente con nosotros compañeros y jugadores que quedaron en el camino del proceso. Todos aportaron muchísimo, estamos agradecidos a todos".