Sorpresa en Boca: el jugador clave que no está en la lista de concentrados para enfrentar a Lanús

Luego de conseguir la clasificación a octavos de la Copa Libertadores como primero, Boca volverá a jugar ante su gente este sábado. El partido ante Lanús fue un dolor de cabeza para Jorge Almirón, ya que no podrá contar con muchos jugadores por lesión. Por esta razón, sorprende que el DT haya dejado afuera a Nicolás Figal de los concentrados para el encuentro.

Los concentrados de Boca para jugar con Lanús.

Este viernes, las cuentas oficiales en redes del Xeneize publicaron los citados por el entrenador para recibir al Granate. Además de la notable cantidad de juveniles. llamó la atención la ausencia del defensor, titularísimo desde hace mucho tiempo. Según informaron diferentes medios, la baja del zaguero estaría enfocada en darle descanso de cara al futuro.

Sin embargo, que Figal no esté ni entre los suplentes causa ruido porque Boca no volverá a tener acción hasta dentro de 12 días. El Torneo LPF no tendrá acción el próximo fin de semana por la fecha FIFA. Entonces, el Xeneize retornará a las canchas el jueves 22 de junio cuando visite a Godoy Cruz en Mendoza.

Figal, uno de los pocos puntos altos en Boca, es baja por precaución.

Almirón asumió a mediados de abril y, desde entonces, 14 jugadores no pudieron ser de la partida en algún momento del ciclo. De cara al partido con Lanús, el DT no contará con Luis Advíncula, Marcos Rojo, Frank Fabra, Figal, Martín Payero, Exequiel Zeballos, Luca Langoni, Miguel Merentiel, Gonzalo Morales y Norberto Briasco.

El armenio es baja de último momento a raíz de una sobrecarga que no lo dejó entrenar en toda la semana. Ante esta ausencia y la del uruguayo Merentiel, el que pica en punta para hacer su debut en el ciclo Almirón es Nicolás Orsini. Boca recibirá a Lanús este sábado a las 20 horas.