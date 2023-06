Gran jueves para los argentinos en Roland Garros y un hecho que no se daba hace 11 años

La jornada con más raquetas albicelestes en Roland Garros tuvo a seis jugadores en cancha, de los cuales tres cerraron el día con una sonrisa, mientras que los restantes deberán hacer las valijas. Las alegrías llegaron por parte de Tomás Etcheverry, la sorpresa Genaro Olivieri y Francisco Cerúndolo, el mejor del país en estos momentos. Por su parte, los que no contaron con la misma suerte fueron Guido Pella, Pedro Cachín y Thiago Agustín Tirante. Los tres se despidieron en segunda ronda de París.

Más allá de este balance, los resultados del día arrojaron una gran noticia para el tenis nacional. Cuatro argentinos disputarán la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez en 11 años. Etcheverry, Cerúndolo, Olivieri y Diego Schwartzman lograron algo que no se daba desde Roland Garros 2012. En aquella ocasión, Juan Martín Del Potro, Leo Mayer, Pico Mónaco y Eduardo Schwank se habían metido en esta fase.

El gran resultado del día llegó por parte del platense Etcheverry, que concretó su mejor actuación en un Grand Slam al instalarse en la tercera ronda de Roland Garros, luego de imponerse con autoridad sobre el australiano Alex De Miñaur por 6-3, 7-6 (7-2) y 6-3, al cabo de 2 horas y 45 minutos de contienda. Etcheverry, ubicado en el puesto 49 del ranking mundial de la ATP, doblegó a De Miñaur (19) a pura potencia en la cancha número 14 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.

El argentino, de 23 años, jugará su próximo partido en la tercera ronda frente al croata Borna Coric (16), quien eliminó al cordobés Pedro Cachín (64) tras vencerlo en un durísimo partido por 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 y 6-4 luego de una batalla en la cancha número 6 que se extendió durante 4 horas y 24 minutos.



El único antecedente entre Etcheverry y Coric fue el año pasado en el Challenger italiano de Perugia con el triunfo del argentino en los cuartos de final por 6-4 y 6-3. Etcheverry, quien atraviesa el mejor año de su carrera tras haber sido finalista en dos ATP, en Santiago, en Chile, y Houston, en los Estados Unidos, mejoró su mejor actuación en un Grand Slam que había sido la segunda ronda del Abierto de Australia en febrero pasado."Es una sensación increíble. Me preparé para esto, lo vine a buscar y creo que jugué un gran partido", comentó exultante el platense luego de su victoria.



Más tarde, Genaro Alberto Olivieri (231), proveniente de la clasificación previa del certamen, produjo otra actuación descollante y avanzó a la tercera ronda tras vencer al italiano el italiano Andrea Vavassori (148) por 7-6 (9-7), 3-6, 6-4 y 7-6 (7-3), luego de 3 horas y 17 minutos de juego.



Olivieri, oriundo de la ciudad bonaerense de Bragado, ya había sorprendido en la ronda inicial al superar al juvenil francés Giovanni Mpetshi Perricard (237) por 7-6 (7-4), 4-6, 4-6, 7-5 y 6-1, en su debut absoluto no sólo en Roland Garros, sino en un Grand Slam.



Hoy, volvió a cumplir una actuación sólida y eficaz para deshacerse del italiano Vavassori, un rival de no tan buen presente, pero mejor rankeado que el argentino; ahora, por la tercera ronda, Olivieri se medirá ante el dinamarqués Holger Rune (6), de tan sólo 20 años y una de las promesas del tenis, quien avanzó sin jugar ante la no presentación por lesión del francés Gael Monfils (394).

En tanto Francisco Cerúndolo (23), número 1 de Argentina, derrotó al alemán Yannick Hanfmann (65) por 6-3, 6-3 y 6-4, luego de 2 horas y 36 minutos de partido. El jugador porteño se exhibió nuevamente muy seguro y preciso, para despedir a un duro rival que le ofreció resistencia, pero se vio superado por la potencia y la derecha implacable de "Fran" Cerúndolo.



El argentino confrontará en la siguiente instancia de Roland Garros frente al vencedor del cruce entre el francés Yannick Hanfmann (78) y el estadounidense Taylor Fritz (8), quien se medían más tarde.



Por su parte, el bahiense Guido Pella se despidió en la segunda ronda de París, después de caer con el brasileño Thiago Seyboth Wild 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 en 2 horas 55 minutos de juego sobre la cancha número 9 del complejo en Bois de Bolougne.



Pella, de 33 años, campeón de la Copa Davis 2016, actualmente en el puesto 423 del escalafón mundial, cerró la participación en su octavo torneo del año sin la posibilidad de superar la segunda fase como en los anteriores.



El brasileño (172), ganador de dos challengers este año en Viña del Mar y Buenos Aires, llegaba de eliminar al número 2 del Mundo, el ruso Daniil Medvedev.



A su vez, el platense Tirante (153), luego de su meritorio triunfo sobre el neerlandés Botic Van De Zandschulp -25to. preclasificado-, también le puso fin a su primera edición de Roland Garros, al caer con el chino Zhizhen Zhang en tres sets: 7-6 (3), 6-3 y 6-4.

Fuente: Télam