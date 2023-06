El anuncio de Santi Maratea tras el revés de la IGJ a la colecta para Independiente: "La irregularidad es..."

El influencer Santi Maratea se defendió de las críticas vertidas por la Inspección General de Justicia (IGJ) al fideicomiso que aseguraron haber creado en Neuquén con el objetivo de canalizar la colecta de fondos para saldar las deudas en Independiente.

La IGJ acusó al Fideicomiso Maratea Rojo Gogó de no haber iniciado el trámite de inscripción y que tanto el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén como el Registro Público de Contratos de Fideicomisos no habían informado sobre la presencia de la inscripción. Había caracterizado al proceso como "ineficaz e irregular".

Santi Maratea aclaró la supuesta irregularidad de la colecta en Independiente.

Sin embargo, Maratea utilizó su perfil en Instagram para explicar la situación y acusar a las personas que los critican. "Lean lo que IGJ mandó porque sino quedan como unos bolu... ustedes", comenzó.

Luego, abrió el pie para aclarar lo sucedido. "IGJ hace dos semanas pidió que mostrara el fideicomiso; sin embargo, nosotros se lo mostramos aunque yo no vivo en Capital, Pepe Santoro tampoco y Diego, que es el otro hincha que participa, vive en Neuquén. Independiente no queda en Capital y América de México, que es el primer acreedor, tampoco, por lo tanto no hay nada que una al fideicomiso con Capital", aseguró sobre la acusación de irregular ante el hecho de que sea presentado en Neuquén. El joven ya había explicado que lo presentaban en esa provincia porque el trámite era más veloz.

"Sin embargo nos presentamos y les dijimos que yo no vivo en Capital. Ellos nos contestaron que el año pasado cuando inscribí mi fundación DyD lo hice en IGJ, pero el año pasado vivía en Capital, ahora me mudé a provincia. Lo inscribimos para mostrar nuestra buena voluntad. Nos dieron hasta el 29 de mayo para presentarlo, no lo hicimos porque nos retrasamos redactando la denda y lo presentamos hoy, 31", explicó sobre la supuesta irregularidad que señaló el organismo.

Finalmente, añadió: "Esos días de demora es la irregularidad, que ya está subsanada porque lo presentamos a la mañana. A las 13 llegó la carta de la irregularidad y a la 13.15 el mail de que ya está inscripto el fideicomiso en la IGJ. Fin".