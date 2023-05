"¡Qué difícil!": a Scaloni le preguntaron qué crack le gustaría que fuera argentino y se la jugó

Lionel Scaloni aterrizó nuevamente en Qatar, una tierra que le sienta bien. Allí se coronó campeón del Mundial Sub 20 de 1995 como jugador y, como director técnico de la Selección argentina mayor, lo hizo en el Mundial 2022. El DT, premiado hace meses con el The Best al mejor en su puesto, dijo presente en el congreso internacional de entrenadores, organizado por FIFA.

En las últimas horas el oriundo de Pujato le brindó una entrevista al canal Al Kass, donde dejó varios títulos importantes. Además de referirse al anhelado título que cortó la racha de 36 años sin levantar la Copa del Mundo, el director técnico recibió una particular consulta.

Lionel Scaloni analizó durante el Foro de Entrenadores posterior a la #CopaMundial, celebrado en Doha uD83CuDDF6uD83CuDDE6, algunos de los aspectos que ayudaron el año pasado a sus discípulos a dar a @Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 su tercer título mundial. uD83CuDFC6uD83EuDD47?? — FIFA.com en español (@fifacom_es) May 9, 2023

A poco menos de cinco meses desde que logró sumar la tercera estrella al escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, Lionel Scaloni fue puesto en apuros. Al DT le preguntaron qué jugador del mundo le gustaría que fuera argentino. "Es difícil... ¡Neymar", definió.

Al ser consultado sobre la clave para que la Selección argentina levantara la Copa del Mundo en Qatar 2022, respondió: "Tener a Messi es la receta mágica, yo gané título por él y no él por mí, esa es la clave. Cualquier entrenador quisiera tener a un jugador como él. Habría que ponerlo en condiciones de que pueda exprimir su fútbol, que se sienta cómodo en una cancha".

"Si tienes a Messi es indudable que tienes que jugar de una manera determinada para sacar resultados. Estábamos convencidos de que los jugadores a su alrededor entendían el fútbol que él juega, que quieren la pelota. Ahí empezó esta historia", añadió Scaloni.

Para finalizar, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del GOAT, el DT sentenció: "Que Leo vaya a jugar donde se sienta cómodo, que los compañeros y el club lo quieran, que se sienta bien. No es importante el país, sino que se sienta cómodo en ese club y el club con él. Es todo una comunión, que decida lo mejor".