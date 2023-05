La impactante salvada de Alcaraz en el Masters de Madrid y una declaración de principios: "Soy un chico muy..."

Carlos Alcaraz no deja de sorprender. Ya es costumbre que el español esté en la definición de todos los torneos importantes del tenis, a tal punto de que llegó al menos a la semifinal de todos los que disputó este año. Precisamente, el joven de 19 años venció a Karen Khachanov en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid y se metió entre los cuatro mejores.

Sin embargo, no fue un camino de flores para Alcaraz. Khachanov, actual duodécimo del ranking mundial, dio batalla pese a que el polvo de ladrillo no es su superficie predilecta. Fue 6-4 y 7-5 para el murciano, que tuvo un puntazo que se viralizó porque es casi imposible de creer.

Khachanov tenía todo para ganar el punto. El ruso lo hizo correr por todo el fondo de cancha y luego tiró un slice inalcanzable... pero no para Alcaraz: el joven llegó corriendo a toda velocidad y tiró un globo que el moscovita dejó en la red. Acto siguiente, la Caja Mágica explotó en aplausos para el favorito de la hinchada.

Luego del partido, Alcaraz dejó en claro que, pese a su prematuro éxito, esto no le nublará la visión: "No me da miedo, soy un chico muy ambicioso que no quiere perder ni a las canicas. Creo que no me voy a cansar del tenis, no tengo miedo de esto, simplemente vivo el día a día y me encanta jugar al tenis, soy un chico ganador, así que no tengo miedo de que algún día me canse de ganar. Sé que eso no va a pasar", expresó.

Además, el español consiguió su victoria número 117 en 150 partidos: "Es increíble, este apenas es mi segundo año en el circuito, llevo dos años y medios en el tour y ya he jugado 150 partidos, además ganando esa cantidad de encuentros, para mí es un orgullo. Saber que en tan poco tiempo me he consolidado en el circuito y he jugado grandes partidos es algo impresionante, todos esos partidos me han hecho aprender y crecer muy rápido", sostuvo.

De cara a la semifinal de Masters 1000 de Madrid, Alcaraz concluyó: "Es un dato muy bueno, estoy manteniendo un nivel muy alto en cada torneo al que voy, es algo que trabajamos y un objetivo que tenemos. No queremos jugar a un nivel en un torneo y en el siguiente en otro, lo que queremos es jugar igual de bien todo el rato. De momento lo estoy consiguiendo, así que muy contento por ello".