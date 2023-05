El triunfo que logró Mendoza con la llegada de los All Blacks

Que el fútbol no tape el bosque. La llegada del Mundial Sub 20 es una gran noticia para nuestra provincia que deja no solo bondades deportivas sino también un saldo en verde que tiene que ver con el turismo y la posición de Mendoza como una fuerte marca a nivel mundial. Pero no es solo el certamen juvenil lo que hay que celebrar en estos tiempos porque la llegada de los All Blacks a nuestro suelo también es un pleno con rótulo de histórico.

Australia fue el último país que jugó en Mendoza.

El 8 de julio pisará el césped del Estadio Malvinas Argentinas el seleccionado de rugby más importante del mundo, no solo por ser el más ganador en títulos ecuménicos, sino por lo que significan los oceánicos como marca en todo el planeta. Será la primera vez que Nueva Zelanda juegue fuera de Buenos Aires en el Rugby Championship y el único partido oficial del año en Argentina y hay detrás de esa decisión una fuerte apuesta con acierto incluido para poder quedarse con la figurita difícil.

Córdoba y Santiago del Estero levantaron la mano y pidieron quedarse con el partido amenazando con las capacidades de los estadios Mario Alberto Kempes y Madre de Ciudades, superiores a las del escenario provincial, sin embargo, el antecedente de Mendoza con respecto a la importancia que siempre se le dio a Los Pumas fue fundamental. Acá hubo una fuerte postura del Gobierno local que puso sobre la mesa el archivo y le recordó a la Unión de Rugby nacional que siempre tuvo una alternativa potable para estar a la altura cuando lo solicitaron.

El Malvinas recibirá Mundial sub 20 y Championship en un mes y medio.

UAR tomó nota del pasado reciente y le asignó el partido a Mendoza, en una decisión con gusto a triunfo. Será la primera vez que los All Blacks jueguen de manera oficial en la provincia tras sus dos ya lejanas incursiones en 1976 y 1991 ante el combinado provincial en carácter amistoso.

Con capacidades totalmente agotadas, el evento se asemeja a los números que deja el fútbol y ya se palpita por más que falten casi cuatro meses. Para calmar las ansias, antes estará el Mundial Sub 20 y luego el menú premium cerrará con la Premier de Pádel, que tendrá el segundo capítulo en estos lares del mapa. Dos eventos de nivel internacional para conocer el otro lado del bosque.