Un popular medio francés lanzó una bomba sobre el futuro de Messi si no va a Barcelona

El futuro de Lionel Messi es uno de los principales focos de atención del fútbol europeo de cara al próximo mercado de pases. El fin de su etapa en el Paris Saint-Germain es un hecho, pero el próximo destino es aún una incógnita. Mientras en Barcelona se ilusionan con su regreso, desde un medio especializado de Francia aseguran que Jorge Messi habría llegado a un acuerdo por una oferta monstruosa y récord histórico del deporte con un club de Arabia Saudita.

La noticia del día: FootMercato asegura que Messi jugaría en Arabia Saudita.

Según el sitio Foot Mercato, el padre y representante de la Pulga habría acordado que el mejor futbolista del mundo siga su carrera en Arabia Saudita. Más precisamente, el próximo club en la carrera de Messi sería el Al Hilal, que habría ofrecido la impactante suma de un contrato por dos años y 600 millones de dólares por temporada. Una tremenda locura.

Sí, desde el medio antes mencionado confirman que el campeón del mundo con la Selección argentina llegaría como refuerzo estrella del club saudí. Los 1200 millones de dólares que percibiría el rosarino sería récord histórico del fútbol mundial. Cabe destacar que el Al Hilal fue dirigido por Ramón Díaz hasta hace semanas atrás y es el clásico del Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, todavía no hubo ninguna confirmación oficial desde "el clan Messi", como lo nombra Foot Mercato. De hecho, Jorge Messi ya negó un paso de su hijo a Arabia Saudita en varias oportunidades. La última vez fue el 9 de mayo de este año, mediante un comunicado en historias de Instagram.

"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada. Todo es falso. Lio no tomará una decisión sobre su futuro hasta que termine la Ligue 1”, expresó aquel día ante los mismos rumores de acuerdo con Arabia Saudita.

Pese al supuesto acuerdo, Foot Mercato informó que la prioridad de Messi sigue siendo la misma: volver al Barcelona. De hecho, al astro se lo vio en un concierto de Coldplay en el Camp Nou. Mientras tanto, el PSG festejaba el título de Ligue 1. ¿Qué pasará con Leo?