La fuerte decisión de River con la estatua de Gallardo tras las críticas al tamaño del “bulto”

"Me pidieron específicamente que esa parte la exagere, el comitente de la obra. Yo también me prendí en la moto porque me pareció que esta cosa brutal del fútbol había que expresarla de alguna manera", fue la respuesta de Mercedes Savall al ser consultada sobre el llamativo "bulto" de la estatua de Marcelo Gallardo.

El comitente de la obra a la que hace mención la artista encargada de materializar el proyecto es Carlos Trillo, dirigente opositor de River (excandidato a presidente) y quien fue el ideólogo de la propuesta de rendirle homenaje a Napoleón. La idea comenzó cuatro años atrás y logró llegar a su presentación oficial el pasado sábado.

Sin lugar a dudas, además de la emoción del Muñeco y toda la euforia que se vivió en los alrededores del estadio Más Monumental, el detalle que añadieron en la estatua se robó la atención en las últimas horas. Es por esto que desde la Comisión Directiva analizan tomar cartas en el asunto.

El sábado se descubrió el homenaje a Gallardo.

Maxi Grillo, periodista encargado de seguir el día a día del elenco de Núñez para la pantalla de TNT Sports, soltó información al respecto. El mencionado comunicador confirmó que se tomará la decisión de limar el "bulto" que se puede apreciar en la estatua de Gallardo, debido al sinfín de críticas recibidas.

Mientras tanto, el mundo River se prepara para el partido de este lunes por la noche ante Vélez Sarsfield. Allí el equipo de Martín Demichelis buscará estirar a ocho su ventaja ante San Lorenzo (inmediato y único perseguidor en la tabla de posiciones de la Liga Profesional).