La fuerte crítica de Gallardo a la liga argentina: “Para volver a ser seria tendrá que…”

En el marco de una jornada memorable por la inauguración de la estatua que homenajeó su paso por River, Marcelo Gallardo dejó varias definiciones tanto de la actualidad del club como de cómo ve el nivel de la Liga Profesional de Fútbol, su organización y la comparativa con otras ligas del continente.

"En Sudamérica, la tendencia la siguen marcando los clubes brasileños por su potencial económico, pero en Argentina se puede competir contra ellos por el gran espíritu de competitividad y el gen del jugador", arrancó expresando Gallardo en una comparativa con otras ligas, lo que responde por qué los equipos locales siguen peleando en las competencias internacionales.

Luego, profundizó su análisis sobre le Liga Profesional y sugirió una nueva modalidad de competencia. "El fútbol argentino en sí en algún momento va a tener que reformarse nuevamente para poder volver a ser una liga seria, con un campeonato mucho más lógico y no acostumbrarnos a esto que ha sucedido que no creo que nos dé cierta jerarquía o nos haga crecer a nivel campeonato", señaló.

"Si lo tienen evaluado, que creo que sí, habría que volver a un campeonato mucho más lógico, como cualquiera lógica que se juega en Europa o en cualquier otro lugar. Y no hay que irse a Europa... Tenés que irte a Brasil, acá nomás, donde hay una liga muy competente, muy fuerte, y por eso generan lo que generan", añadió en diálogo con Star Plus.

El ex DT de River cerró el diálogo con una pista sobre su futuro como entrenador: "No estoy desesperado por dirigir. No quiero ir a un lugar por ir, tengo que sentir una conexión a la hora de dirigir. Si encuentro un espacio donde yo pueda sentir que algo me identifica se dará".