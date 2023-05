La revelación de Gallardo sobre su relación con River tras irse del club: "Durante tres o cuatro meses..."

Marcelo Gallardo anunció su salida de River tras ocho años en octubre de 2022. En el ciclo más exitoso de la historia modera del Millonario, el Muñeco escaló hacia lo más alto de la pirámide de ídolos del Millonario y se ganó el cariño eterno de los hinchas. Todo eso quedó evidenciado una vez más con la develación de su estatua, la más grande del mundo vinculada al fútbol.

En un evento multitudinario a las afueras del Monumental, el entrenador campeón de dos Copa Libertadores y referente máximo del paladar riverplatense se emocionó al dirigirse al público: "Los voy a amar siempre, gracias por esto y por todo lo que vivimos en estos años. Nací en este club y moriré en este club", expresó.

Luego, Gallardo habló con Star+ una vez que culminó el evento y aseguró que le costó volver a ver partidos de River tras irse del club: "Los primeros partidos no los vi. Después sí, me empecé a conectar no solo con River, si no con el futbol argentino. Durante tres o cuatro meses estuve desconectado. Me moviliza cuando veo al equipo, sería anormal que no me pase eso", reconoció.

Por otra parte, el Muñeco aseguró que no está en sus planes regresar al Monumental como hincha: "No creo que esté en una etapa de venir al estadio. No porque no lo sienta, sino porque creo que me tengo que correr. Debo dar espacio. Después, con el tema del homenaje, quería darle un cierre como para también cortar ese cordón que nos vincula tan fuertemente", dijo, con la voz un poco tomada por la emoción.

"Hoy fue el día de decir 'bueno, si bien el vínculo será eterno, hoy corté el cordón porque siento que es momento de otra faceta de mi vida, otro espacio para el club. Te lo digo con sinceridad, me parece que es bueno para el club. Voy a vibrar desde otro lado, no en la tribuna", concluyó.

Noticia en construcción