Así fue la develación de la histórica estatua de Marcelo Gallardo en River

A más de seis meses de su salida, Marcelo Gallardo vivió otra jornada imborrable con River. Este sábado, el club de Núñez celebró su 122° aniversario con la develación de la estatua del Muñeco, la más grande del mundo dedicada a un entrenador de fútbol. Con gran presencia de público millonario, fue el propio DT el encargado de darla a conocer al mundo.

En el marco de un evento con la presencia de jugadores, dirigentes y otras grandes figuras riverplatenses, la estatua estaba escondida detrás de dos telones gigantes rojo y blanco. Cuando se dio la hora señalada tras la cuenta regresiva, Gallardo bajó del escenario y apretó un botón que hizo caer a las banderas.

Allí fue cuando apareció la estatua hecha de bronce, que fue donado por los hinchas con miles y miles de llaves. Un Gallardo sonriente, con la camiseta de River debajo de su clásico saco, la medalla de campeón del 2018 y la Copa Libertadores ganada a Boca bien en alto.

En cuanto a los números, la escultura del Muñeco es impactante. Ubicada sobre Avenida Figueroa Alcorta al costado de la de Ángel Labruna, la estatua tiene una altura aproximada de 8 metros y pesa unas 7 toneladas. La altura es una marca récord a nivel mundial.

En un emocionante discurso, Gallardo reconoció que tenía dudas de que la emoción lo podía superar al tomar el micrófono y dirigirse hacia la multitud que lo fue a ver: “Sabía que sería un momento difícil para expresarme. Es muy fuerte la emoción que siento, no se la imaginan. Lo único que quiere es agradecer. Me siento un privilegiado. Lo que ustedes están haciendo e hicieron en todos estos años para lograr que esto sea una realidad es algo que no me va a alcanzar mi vida para agradecer. Alguna vez dije que era muy difícil irme de acá y es así, porque no hay ninguna posibilidad de desprenderme de este club”.