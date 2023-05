Escandaloso error arbitral en Gimnasia-Sarmiento: qué dijo el árbitro Penel y el insólito argumento del VAR

El Juan Carmelo Zerillo, estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, fue testigo de un insólito fallo arbitral que ya le está dando la vuelta al mundo. En el marco de la 18ª del torneo de la Liga Profesional, el Lobo igualó sin goles ante Sarmiento de Junín por un tremendo fallo del VAR.

Cuando el partido moría el Tripero logró romper el cero gracias al tanto convertido por Filipe Sánchez. Minutos más tarde a instancias de Diego Abal (encargado del VAR), Ariel Penel levantó su brazo derecho y sancionó posición adelantada en el inicio de la jugada. Lo llamativo es que la misma comenzó con un córner, situación del juego (al igual que en los saques de meta y banda) que no existe fuera de juego.

Las imágenes que se pudieron conocer desde el VAR mostraron unas líneas trazadas, las cuales indican que la decisión de los colegiados fue la de sancionar posición indebida del jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Es decir, que la sanción es antirreglamentaria.

Según publicó diario Infobae: "Los árbitros no cobraron offside (en los córners, laterales y saques de arco no son sancionables) sino que el llamado de atención desde la cabina del VAR hacia el campo de juego fue porque el futbolista Antonio Napolitano que recibe el balón habría estado fuera del límite del terreno antes de la ejecución. De todas formas se registró un error conceptual y de desconocimiento de la regla ya que desde hace tiempo la FIFA aclaró que en este tipo de maniobras no se quiebra el espíritu del juego y no ameritan sanción".

Luego de ser seguido por las cámaras y de haberse negado a declarar en un primer momento, Ariel Penel rompió el silencio: "Nadie viene a perjudicar a nadie, que quede claro...". Luego, ante algún comentario que no le gustó, sentenció: "Ojo lo que decís, porque yo me estoy comportando respetuosamente. Te lo estoy diciendo en serio. Ojo".

Años atrás, en el partido que tuvo como protagonistas a la Selección de Italia y su par de Turquía en la Eurocopa 2020, ocurrió algo similar y tanto FIFA como la IFAB dieron su sentencia.