Crece la colecta de Independiente: la tremenda recaudación de las subastas de camisetas de exjugadores

El pasado miércoles, Un grupo de exjugadores de Independiente iniciaron la subasta de algunas de sus camisetas mediante el sitio web Bdbsubastas.com, con el fin de recaudar dinero para aportar a la colecta iniciada por Santiago Maratea para saldar las deudas del club. La idea ha sido todo un éxito y hasta el momento la recaudación lograda es muy importante.

La más deseada fue una utilizada por Daniel Montenegro y un fanático llegó a ofrecer $1.330.000 para poder quedársela. Por una de Nicolás Tagliafico ofertaron 700 mil y después sigue en la lista la de Alan Velasco (Dallas de la Major League Soccer) por que pusieron 160 mil pesos. Después aparecen y el buzo de Oscar Ustari, en 180 mil, una de Rayados de Monterrey donada por Maxi Meza (150 mil) y la de Puebla de México que se puso Federico Mancuello en 120 mil.

La más codiciada.

De los jugadores actuales el volante Matías Giménez y, el goleador del equipo de Ricardo Zielinski, Martín Cauteruccio regalaron sus camisetas por las que ofertaron 150 mil por ambas. Los montos base de la subasta, para todas las camisetas, fueron de 50.000. La idea es que haya más subastas en el futuro.

La colecta de Maratea, en tanto, ya pisaba los $ 800.000.000 y la novedad más relevante para los hinchas de Independiente es que el dinero ahora comenzará a generar ganancias, ya que, Mercado Pago paga intereses por tener dinero en la cuenta que, si bien están por debajo de lo que da un plazo fijo, la diferencia es que se puede disponer de la plata en cualquier momento.

En un principio, el propio Maratea había anunciado que no iba a poder hacer que el dinero rinda ya que no se trata de una cuenta convencional, sino que es un fideicomiso que tiene demasiada plata, pero el martes por la noche anunció que ya se destrabó la situación y generó cinco millones de pesos. Por otro lado, el influencer no dio demasiados detalles ya que aún no está confirmado, pero remarcó que muy pronto quienes vivan fuera de Argentina y quieran aportar dinero podrán hacerlo en una nueva cuenta.