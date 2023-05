La desopilante frase de Guardiola sobre los festejos del City campeón: “Estaba preocupado porque nos bebimos todo el…”

Manchester City se consagró campeón de la Premier League el fin de semana pasado tras la derrota del Arsenal ante Nottingham Forest. El equipo de Pep Guardiola salió a celebrar el título obtenido el día posterior, en el encuentro ante Chelsea que fue triunfo con gol de Julián Álvarez.

Luego de ese compromiso, los futbolistas y cuerpo técnico desataron una serie de festejos que se extendieron, a pesar de que este miércoles debían asumir el compromiso de enfrentar al Brighton de Alexis Mac Allister y Facundo Buonanotte, pendiente de la fecha 32. Fue empate en 1 y tras el partido Guardiola dejó un curioso análisis sobre las expectativas que tenía en la previa.

Pep Guardiola celebrando la Premier League.

"Estaba un poco preocupado por si bajaba mucho nuestro rendimiento respecto a los últimos cuatro, cinco o seis meses, porque hace 40 horas nos bebimos todo el alcohol en Mánchester", expresó el DT, fiel a su estilo.

"Aun así hoy el equipo estuvo bien y estoy encantado. Ambos equipos querían jugar, con y sin balón. Ambos mostraron agresividad y marcaron grandes goles, especialmente Enciso. Fue un buen partido. No quiero que bajemos el nivel antes de la final de la FA Cup y la Champions", añadió.

Los detalles de los festejos

Luego del encuentro que se llevó a cabo en el Falmer Stadium de la ciudad de Brighton, el entrenador del City hizo mención a los festejos de los jugadores y al propio, el cuál, según confesó, fue más medido: "Yo a las 22:30 estaba en la cama. Estaba agotado. Vi 'Match of the Day' y me fui a dormir como un bebé, pero sé que los jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Cuando ganas la Premier League tienes que celebrarlo".

"A la mañana siguiente, fue sólo de sesión de sauna. Y el día después, hablamos un poco en la tarde: 'Chicos, tienen que estar listos y con energía para Brighton'. Y lo hicieron", detalló.

"Mostramos por qué somos el mejor equipo de Inglaterra. Estoy muy contento con la forma en que seguimos siendo como equipo después de ser campeones", cerró contento. A su equipo ahora le espera el cierre de la liga inglesa ante