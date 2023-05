Un jugador de Independiente Santa Fe denunció racismo de hinchas de Gimnasia: la desafortunada respuesta de jugadores del Lobo

En tiempos en los que el racismo en el fútbol está en el centro de la escena tras el episodio vivido por Vinicius Jr en el Sevilla-Real Madrid, este martes un futbolista de colombiano de Independiente Santa Fe denunció mediáticamente que los hinchas de Gimnasia y Esgrima lo llamaron "negro y mono", durante el partido que su equipo perdió 1 a 0 en La Plata por Copa Sudamericana.

Se trata de Hugo Rodallega, quien expresó: "Que te llamen negro y mono es una falta de respeto. Así no mejoramos como humanidad. Es un desastre lo que pasa en el mundo entero y una tristeza que nosotros vengamos aquí y pase esto. Y no estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, porque eso es normal, pero el tema del racismo ya cansa".

En diálogo con ESPN, el futbolista amplió: "Es una falta de respeto y genera una gran tristeza. Porque hay cosas que pasan dentro de la cancha en la que podemos discutir, pelear, puede haber expulsados, y es normal. Pero que la gente empiece a meterse con el tema de la raza me da pena".

"No me duele perder. Se puede perder a último minuto, pero me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno. En Bogotá los tratamos bien a los de Gimnasia, los respetamos, y ellos hoy no nos respetaron a nosotros", cerró Rodallega.

El encuentro entre Gimnasia e Independiente Santa Fe.

La respuesta de los jugadores de Gimnasia

Luego de que Rodallega denunciara a los hinchas tras el partido, desde Gimnasia surgió la primera defensa a las acusaciones. Fue el joven defensor central Bruno Palazzo el responsable de salir a hablar del asunto, pero sus dichos se viralizaron y ganaron aún más repudio.

"Cuando a nosotros nos tocó ir allá, cantaban en contra nuestra, de los argentinos. Gritaban cosas fuera de lugar y a nosotros no nos escuchó en ningún lado decir que nos trataron mal. Entonces, si de local van a actuar de una manera, de visitante también van a tener que entender que es así, porque es el folklore, es el fútbol", expresó Bruno Palazzo.

Luego, el futbolista de Gimnasia completó: "No comparto el racismo, si hubo un acto creo que está fuera de lugar. Aclaro eso. Pero si el clima de recibirlo de visitante tiene que entender que es así en todos lados y que en algún momento lo van a bardear. Repito, no comparto el racismo y si se dijo algo lo primero que digo como parte de Gimnasia es pedirle disculpas a Hugo, pero así son los climas en todos lados. Nos tocó ir allá que nos digas cosas, las bancamos y ahora les tocó a ellos venir acá".