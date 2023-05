Colombia se lo dio vuelta a Japón y se ilusiona con ser primero del grupo C

Colombia y Japón se midieron en La Plata para determinar qué equipo llegaría como líder del grupo C a la última fecha. Pese a un gran inicio de los nipones, los cafeteros revirtieron el resultado en el segundo tiempo con goles de Gutiérrez y Asprilla para seguir con paso perfecto en el Mundial Sub 20.

Los goles del triunfo de Colombia ante Japón por el Mundial Sub 20

¡GOOOOOOOOL!



Se va arriba en el marcador uD83CuDDE8uD83CuDDF4 Japón 1?? - 2?? Colombia.



Tomás Ángel ????????



Aprovecha el rebote y al fondo de la red.



Se va arriba en el marcador 🇨🇴 Japón 1️⃣ - 2️⃣ Colombia.

Tomás Ángel 🇨🇴

Aprovecha el rebote y al fondo de la red.

¡GOOOOOOLAZO!



Yaser Asprilla afiló en el descanso su pierna goleadora y empata el juego 1?? - 1?? frente a Japón.



¡Celebraaaaa uD83CuDDE8uD83CuDDF4 colombiano!



Yaser Asprilla afiló en el descanso su pierna goleadora y empata el juego 1️⃣ - 1️⃣ frente a Japón.

¡Celebraaaaa 🇨🇴 colombiano!

¡GOOOOOOL uD83CuDDEFuD83CuDDF5!



Abre el marcador el equipo japonés, jugada de laboratorio ???? y el que define es Yamane.



Japón 1?? - 0?? Colombia#Sub20EnDSports



Abre el marcador el equipo japonés, jugada de laboratorio 🧪 y el que define es Yamane.

Japón 1️⃣ - 0️⃣ Colombia

Yaser Asprilla y Tomás Ángel -hijo del histórico goleador Juan Pablo Ángel- marcaron esta vez en la segunda parte para remontar el golazo anotado por Riku Yamane a los 30 minutos de la primera etapa.



Disputado en el estadio de la ciudad de La Plata, el encuentro comenzó parejo y con los equipos trabajando mucho más en el centro del campo que sobre las áreas.



Con dos trepadas por izquierda que se convirtieron en las primeras aproximaciones peligrosos, el centrocampista Daniel Luna rompió el hielo, aunque las revoluciones no tardaron en volver a bajar.



El lateral Kota Takai acercó a Japón al área defendida por Luis Marquínez y un saque de esquina bien ejecutado por Taichi Fuiki puso en acción al portero rival cuando Anrie Chase se preparaba para marcar de cabeza.



Sobre los 25 minutos Yaser Asprilla estrelló el balón contra el larguero tras una gran jugada que comenzó en el centro del campo tras dejar por el camino al central Hayato Tanaka.



Y cuando Colombia había generado más peligra y comenzaba a acercarse el que pegó fue el conjunto dirigido por Koichi Togashi.



Yamane aprovechó una gran jugada de Fukui por el sector derecho y dejó sin opciones al portero rival con un gran disparo que llegó tras una buena asistencia del centrocampista del Bayern de Múnich.



El balón ingresó abajo contra el vertical izquierdo y Japón se puso 1-0 arriba a los 30 minutos de la primera parte. Colombia no tardó en reaccionar y antes de los 60 ya estaba en ventaja.



Asprilla a los 53 minutos aprovechó un gran pase de Andrés Salazar e igualó el juego con un fuerte remate al que el portero rival no pudo oponerle resistencia.



Enseguida, Ángel aprovechó un rebote dentro del área, marcó el segundo y a los 59 de tiempo corrido desató la alegría de los fanáticos que acompañaron a su país.



Sobre el final, un penalti por mano de Jhojan Torres pudo cambiarlo todo, pero Kuryu Matsuki estrelló su remate contra el horizontal y la selección Colombia se llevó la victoria.



De esta forma los sudamericanos llegaron a seis puntos y quedaron como líderes del Grupo C en el que Japón acumula tres enteros, al tiempo que Israel y Senegal tienen uno cada uno.



El próximo sábado se jugarán los partidos Colombia-Senegal y Japón-Israel.

