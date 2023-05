Santi Maratea reapareció e hizo un anuncio clave sobre la colecta para Independiente: “Ya pusimos la plata a…”

Luego de varios días en silencio, Santi Maratea reapareció en Instagram para dar noticias sobre la colecta de Independiente. El influencer y responsable legal del fideicomiso comunicó un gran avance en la causa del Rojo: tras asegurar que no iba a ser posible, el fiduciario comunicó que pudo activar los rendimientos de MercadoPago.

¿Qué significa esto? La aplicación elegida para juntar la plata da la opción a sus usuarios de hacer rendir su dinero para que, de alguna forma, no se devalúe con la inflación. Según MercadoPago, dichos rendimientos son del 74% anual. En un principio, Maratea había asegurado que la cuenta de la colecta no era igual a una cuenta personal: "No puedo poner a rendir el dinero como si fuera una cuenta normal, como cualquiera de ustedes o como en mi cuenta personal. Es un fideicomiso, no sé, boludo, es diferente. Se necesitan autorizaciones", expresó hace algunas semanas.

Sin embargo, esto cambió y lo aseguró en sus redes: "Ya pusimos la plata a rendir, mucha gente estaba presionando para que eso pase. Yo explicaba que estábamos en ese trámite porque no era tan simple. Finalmente, lo conseguimos", afirmó.

Los rendimientos de la cuenta de MercadoPago de la colecta de Independiente.

"Miren, desde que pusimos a rendir la plata hasta ahora [NdR: Maratea publicó esta serie de historias el martes por la noche] hicimos 5 millones de pesos", explicó después. En el mismo video, mostró la captura que muestra el monto generado a partir de los rendimientos de MercadoPago, que en total eran 5.945.294 pesos.

Luego, el fiduciario de Independiente quiso aclarar un punto: "Hay mucha gente que va a sacar el cálculo de cuánta plata se genera por día según cuánta plata hay en la cuenta de MercadoPago que muestro siempre", advirtió. Luego, mostró un tuit suyo en el que explica por qué esto no sería efectivamente de esa manera.

No se pudo invertir toda la plata de una, creo q por ahora se invirtieron 600 millones. El resto está siendo revisado para asegurarnos que toda la plata que entra está justificada y sabemos de dónde viene. Primero se revisan todas las transferencias y ahí se pone a rendir https://t.co/6w5Bx2MT8k — santumaratea (@santumaratea1) May 24, 2023

"No se pudo invertir toda la plata de una, creo q por ahora se invirtieron 600 millones. El resto está siendo revisado para asegurarnos que toda la plata que entra está justificada y sabemos de dónde viene. Primero se revisan todas las transferencias y ahí se pone a rendir. Los otros 186 millones empezarán a rendir en los próximos días después de que se haya revisado cada transferencia", publicó en su cuenta de Twitter.