Inglaterra hizo los deberes, venció a Túnez en su debut y se anota como candidato

Inglaterra no necesitó de una gran actuación para llevarse los tres puntos en su debut por el Mundial Sub 20. En La Plata, los ingleses vencieron por 1-0 a un tímido Túnez para comenzar con el pie derecho su camino por el grupo E.

25' PT - ¡Gol de Inglaterra! Scarlett, de cabeza, para el 1-0

Un cabezazo de Dane Scarlett, delantero del Bournemouth, le alcanzó a los Tres Leones para llevarse la victoria. Los africanos no generaron peligro y los británicos controlaron el partido a placer.

Cabe recordar que Inglaterra no trajo sus mejores futbolistas al Mundial Sub 20 disputado en Argentina. Algunas estrellas como Jude Bellingham, titular indiscutido durante Qatar 2022, y Jamie Bynoe-Gittens, delantero del Borussia Dortmund líder en Alemania, no fueron convocados.

Ahora, a los jóvenes británicos, que vienen de consagrarse en el Europeo Sub 19, se les viene el partido más importante de su grupo. Será ante Uruguay el próximo jueves 25 de mayo, también en La Plata.

Los datos del partido