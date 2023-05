La loca reacción de Julián Álvarez y todo el City al salir campeones de la Premier por la derrota del Arsenal

El Manchester City le agradecerá por siempre al Nottingham Forest por este sábado de fiesta. Es que los Citizens se consagraron campeones de la Premier League sin jugar, ya que los Tricky Trees vencieron al Arsenal y les dio la ventaja necesaria a los de Pep Guardiola para quedarse con su tercera liga consecutiva. Por eso, el pitazo final desató la locura de Julián Álvarez y sus compañeros.

Como se vio en otras ocasiones en Inglaterra, los jugadores del City organizaron una juntada para seguir de cerca el partido de los Gunners este sábado. A un día de su partido ante el Chelsea, los jugadores del equipo celeste festejaron con todo el título de la Premier con algo para tomar y comer.

Julián festeja con Ruben Dias, capitán del City.

Un poco tímido como siempre, a Julián Álvarez se lo ve lejos de la cámara, un poco apartado del centro de la escena. El campeón del mundo con la Selección argentina estaba sentado al lado de Kyle Walker y algunos ayudantes.

Luego, el ex River se vio muy cercano a Jack Grealish. El delantero inglés suele ser el alma de la fiesta de los festejos del Manchester City, un club que está acostumbrado a estas cosas. El ex Aston Villa posteó una foto abrazando a Julián en Instagram. Además, aparece un sonriente Phil Foden.

Aunque no se los ve, se puede intuir que ese instante se dio mientras cantaban "We are the champions", de Queen, según se pudo ver en otro video de la cuenta oficial del City. En el mismo, todos los jugadores están grabando con sus teléfonos y, en la foto, Grealish tiene su celular en la mano mientras abraza a Álvarez.

En la campaña de Premier League, Julián Álvarez jugó 28 partidos para el Manchester City. El Araña fue titular solo en once, pero se las ingenió para marcar ocho goles. De hecho, registró un tanto cada 155 minutos, algo menos que cada dos partidos. Fue su primer título con los Citizens, pero puede terminar la temporada con dos más: FA Cup y Champions League.