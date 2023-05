El enojo de Mascherano con el Colo Barco en pleno partido: “¿Qué te pasa? ¿Tenés algún…?”

La Selección argentina ganó en su estreno en el Mundial Sub 20. Fue un trabajado y por momentos sufrido 2-1 ante Uzbekistán, que, además de comenzar arriba en el marcador, fue un durísimo rival. La Albiceleste estuvo nerviosa por momentos, ya que la localía, el apoyo de la gente y la obligación de ganar armó un cóctel peligroso. En un momento del segundo tiempo, Javier Mascherano se enojó con Valentín Barco y las cámaras lo capturaron.

Cuando el partido ya estaba a su favor, Argentina no pudo hacer notar esa ventaja y los uzbekos, campeones de Asia en la categoría, se la hicieron muy complicada. Al contrario de lo que sucede normalmente, Barco estuvo algo incómodo al pasar al ataque y, salvo algunos destellos como el pase para el gol de Valentín Carboni, no pesó.

Como se pudo ver en las imágenes de TyC Sports, Mascherano se enojó en un momento con el juvenil de Boca: "¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema? ¿Eh?", le tiró el DT a su futbolista en el inicio de un breve, pero intenso ida y vuelta.

Ante la respuesta de Barco, el entrenador de la Selección argentina sub 20 agregó: "Bueno, no pierdas, no pierdas", le señaló. Pese a que los subtítulos de TyC Sports aseguran que el mensaje fue "no mientas" por un supuesto problema físico, lo cierto es que Mascherano le corrigió algo en el aspecto defensivo.

Precisamente, Barco reconoció que debe mejorar en esa faceta en una entrevista post-partido. Por lo que dice Mascherano y lo apuntado por el Colo después, se puede intuir que el ida y vuelta fue más un enojo por desatención en el juego en lugar de otra cosa.