Atención, hinchas: el importante cambio que tendrá el VAR en el Mundial Sub 20 de Argentina

Desde este sábado y hasta el domingo 11 de junio se llevará a cabo en nuestro país el Mundial Sub 20 con la participación de 24 selecciones provenientes de todos los continentes. Los estadios puestos a disposición por la FIFA son el Diego Maradona de La Plata, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Malvinas Argentinas de Mendoza y el San Juan del Bicentenario.

El torneo se abre de la mano de los encuentros entre Guatemala vs Nueva Zelanda y Estados Unidos vs Ecuador. Luego, llega el turno del local, Argentina, ante Uzbekistán y Fiyi vs Eslovaquia. Para estos partidos, la FIFA dispuso de la implementación de una regla relacionada al VAR que ya fue utilizada anteriormente y despertó polémicas.

Las cabinas del VAR en el predio de la AFA. Foto: Noticias Argentinas.

Se trata de la obligatoriedad hacia los árbitros de explicar por intermedio de la voz del estadio las decisiones que toma, amparado en la revisión de la jugada por intermedio del VAR, que se relaciona con el nuevo protocolo de la tecnología en el fútbol. Esta explicación tendrá que llevarse a cabo en inglés, como lenguaje oficial de esta competición internacional.

Sería la segunda competencia de FIFA en la que entra en vigor esta regla, ya que la prueba piloto funcionó durante el Mundial de Clubes en Araba Saudita. Será el estreno de esta medida en el país. También se inaugurará en estas tierras el sistema de offside semiautomático, ya utilizado en el Mundial de Qatar y en otras competiciones pero que aún no implementa la Liga Profesional.